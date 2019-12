Los alumnos asturianos se mantienen por encima de la media del país, pese a bajar el rendimiento La directora general de Evaluación, Ordenación y Equidad, Paula García; la consejera, Carmen Suárez, y Rubén Fernández, del Servicio de Evaluación Educativa. / PABLO LORENZANA Educación defiende que «repetir no mejora los resultados» y aboga por poner en marcha iniciativas que ofrezcan otras alternativas OLGA ESTEBAN OVIEDO. Miércoles, 4 diciembre 2019, 02:45

Los alumnos asturianos consiguen, una vez más, mantenerse por encima de la media de España e incluso que el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y lo logra pese a haber bajado el rendimiento en las dos materias que se han dado a conocer de las tres evaluadas: Matemáticas y Ciencias.

De hecho, Asturias ha logrado escalar algunos puestos en el ránking, pero lejos de significar la mejora de nuestros alumnos, lo consigue solo porque el nivel medio ha descendido. Y de forma considerable: España se ha alejado de la media de la OCDE y ha obtenido sus peores resultados. Es decir, la puntuación del conjunto de los alumnos españoles han empeorado, también los de los asturianos, pero dentro de esa tendencia Asturias logra mantenerse en cierta buena posición y amortiguar la caída. Son las primeras conclusiones, de las muchísimas que se pueden extraer, tras hacerse públicos los resultados del esperado informe PISA (las siglas en inglés del Programa Internacional de Evaluación del Alumnado), la comparativa más importante de los niveles educativos. 79 países, incluyendo los 36 miembros de la OCDE, y 600.000 alumnos de 15 años se sometieron el año pasado a las pruebas. También lo hicieron en Comprensión Lectora, pero en esa área se han detectado algunas anomalías en varias comunidades de España, por lo que el Ministerio de Educación ha decidido por el momento no hacer públicos esos datos. Asturias, en cualquier caso, no está afectada.

La consejera de Educación, Carmen Suárez, ofreció ayer una extensa y detallada rueda de prensa sobre los resultados en Asturias. Suárez fue en todo momento positiva, si bien no «complaciente» porque, insistió, siempre hay margen de mejora. Y esta vez también, entre otras cosas porque aunque «nuestros alumnos están bien situados, tienen dificultades para inferir los conocimientos y exportarlos a otras áreas», es decir, pueden reproducir lo aprendido, pero no aplicarlo en el día a día. Suárez restó importancia a la bajada en las puntuaciones de Asturias. «Hay muchos indicadores que influyen en los resultados. Pero eso no nos puede hacer perder el horizonte de que estamos bien». «La población asturiana debe saber que tiene un buen sistema educativo». Una idea que repitió en varias ocasiones.

Los alumnos asturianos de 15 años ocupan el tercer puesto en el ránking autonómico de conocimiento de Ciencias y el octavo en Matemáticas, dentro del conjunto de España. Asturias ha obtenido 491 puntos en Matemáticas, uno menos que en 2015. En Ciencias ha logrado 496, frente a los 501 de la última evaluación. Pero la comunidad se beneficia del descenso general. Si la media española en Matemáticas estuvo en 2015 en los 486 puntos, ahora ha bajado a 481. Un dato más: hace tres años, la puntuación más alta la consiguió Navarra, con 518 puntos. Ahora, repite pero con 503. En Ciencias, más de lo mismo. La media del país en 2015 fue de 493 puntos y ahora ha bajado nada menos que en 10. En cuanto a la mejor comunidad, entonces fue Castilla y León con 519 puntos, mientras que ahora ha sido Galicia, con 510.

Un sistema «homogéneo»

Rubén Fernández, del Servicio de Evaluación de la consejería, fue el encargado de examinar los datos. Lo primero que hizo fue destacar que superamos en trece puntos la media estatal en Matemáticas y en diez la de Ciencias. Logramos también superar la media de la OCDE en ambas áreas y en cuanto a la comparativa con la media de la Unión Europea también salimos bien parados. En Matemáticas igualamos los resultados de Alemania, Australia, Austria, Francia, Italia, Irlanda, Noruega, Letonia, Portugal... Trece países nos 'ganan'. En Competencia Científica estamos en el mismo 'equipo' que Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Bélgica...

Tanto Fernández como la consejera prefirieron hablar de tendencias, de que Asturias logra mantenerse siempre por encima de la media, de la «homegeneidad» del sistema educativo asturiano y del nivel general. PISA establece seis niveles. A partir del nivel 2 se considera que el alumno está preparado para la vida adulta y para progresar en el aprendizaje. Pues bien, el 80% de los centros asturianos se sitúan entre los niveles 2 y3. Pero en Matemáticas hay aún un 21,7% de alumnos asturianos por debajo del nivel 2 y en el caso de Ciencias el porcentajes es del 17,6%. En cualquier caso, destacó Rubén Fernández, estamos cerca o ya cumplimos los objetivos que la Unión Europea se ha marcado para 2020 respecto a las competencias de los estudiantes de 15 años.

Pero más allá de las cifras en si mismas, PISA tiene otros dos objetivos. Por un lado, determinar qué factores influyen en el éxito escolar. Y en segundo, orientar las medidas políticas para corregir determinadas circunstancias. Y en ambos aspectos Asturias ha sacado muchas conclusiones. Por ejemplo: los factores sociológicos suponen importantes diferencias. La condición de inmigrante puede marcar hasta 45 puntos de distancia, lo que equivale a un curso escolar. Entre el nivel socioeconómico alto y bajo hay algo más de 30 puntos de diferencia. Lo que no se ha percibido es ninguna diferencia de género: chicos y chicas obtienen igual puntuación, en Ciencias y en Matemáticas.

Por otro lado, ha quedado comprobado que la escolarización temprana «tiene efectos una década después de producirse. Quienes asistieron como mínimo al segundo ciclo (3-6 años) de Educación Infantil presentan una ganancia de 35 puntos, prácticamente un curso escolar en términos PISA». En cuanto a absentismo y retrasos e impuntualidad, «se predicen pérdidas de hasta 50 puntos para el alumnado absentista y hasta 30 puntos para el alumnado con niveles más altos de retraso e impuntualidad».

Pero si hay algo a lo que la consejera haya prestado y vaya a prestar atención es a la repetición, «probablemente el principal predictor de bajos resultados en PISA». El alumnado que lleva un curso de retraso respecto a su edad «presenta prácticamente 100 puntos menos que el que no ha repetido». Suárez resumió su planteamiento de forma clara: «Repetir no equivale a ir mejor, no aporta ningún elemento positivo». Quizás sea lo contrario. Por eso, «hay que promover que el alumnado promocione». La consejera hizo hincapié en el trabajo por competencias.