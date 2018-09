Los alumnos de Psicología empapelan las aulas: «Fuera machistas, 'Uniovi' limpia» José Carlos Núñez, decano de la facultad, frente al aula. Algunos alumnos han pedido su dimisión por «mirar para otro lado». / M. ROJAS El profesor sancionado por vejaciones a las alumnas no asistió al segundo día de clase por encontrarse «indispuesto» E. GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 03:39

A las nueve menos diez, el aula trece de la Facultad de Psicología estaba aún vacía. Pero los carteles ya estaban allí, a la espera de la llegada del profesor acusado de vejaciones a sus alumnas. «No vengo a clase para que liguen conmigo» o «el docente debe enseñar, no incomodar» eran algunos de los mensajes que los estudiantes pretendían transmitir al docente expedientado, que finalmente no se presentó. La sanción, seis meses de suspensión de empleo y sueldo, aún no es firme.

«El profesor tenía intención de venir, pero no se encontraba con fuerzas, estaba indispuesto», justificó el jefe de departamento pasados unos minutos. En corrillos, los estudiantes de segundo comentaban lo sucedido. «Me sorprendió mucho que el otro día apareciera en clase», indicaba una alumna. Ayer, en cambio, todos esperaban su presencia. Por ello, habían colocado los numerosos carteles que advertían: «Que te graben es ilegal», haciendo referencia a la intención del docente, manifestada en la presentación de la asignatura, de grabar todas las clases. Fue la única alusión, velada, que hizo entonces a la cuestión. «Me dio la sensación de que estaba algo tenso, pero presentó la asignatura con normalidad», comentaba un joven. Entre el alumnado hay dos posturas predominantes. Por un lado, explican, «la Asamblea se muestra dura e inflexible con el profesor. Son quienes colgaron los carteles y escribieron los mensajes contra él». Otros se muestran más prudentes e incluso algunos no ven vejaciones, sino que consideran que el docente, «de carácter peculiar, se pasa un poco con las bromas». El tema, eso sí, preocupa a los estudiantes y genera debate entre ellos. «Sea como sea, creo que aunque tú lo entiendas como una broma, a la gente le incomoda y te avisan formalmente un par de veces tienes que dejar de actuar así», apunta un joven, a lo que una compañera responde «yo pienso que no debería dar clases hasta que se aclare el asunto».