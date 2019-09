El 28% de los alumnos ha repetido algún curso al llegar a los 15 años Estudiantes, durante una clase en un instituto asturiano. / DAMIÁN ARIENZA Asturias se mantiene como una de las comunidades con mayores tasas de éxito, junto con Cataluña, País Vasco y Navarra O. ESTEBAN GIJÓN. Domingo, 29 septiembre 2019, 02:17

Asturias ha iniciado el curso escolar arrastrando viejos problemas y añadiendo algunos nuevos. Pero, pese a todo, lo cierto es que la comunidad mantiene unos buenos resultados académicos y suele salir bien parada en las estadísticas estatales, aunque solo sea por la comparación con el resto de comunidades del país. Así, por ejemplo, un 28% de los jóvenes asturianos no ha alcanzado a los 15 años el curso que le corresponde, que es cuarto de la ESO. Es decir, que casi uno de cada tres adolescentes ha repetido algún curso al finalizar la enseñanza obligatoria y no ha logrado llegar al nivel que le correspondería por edad. O, lo que es peor, incluso pueden haber abandonado los estudios antes de tiempo. ¿Son muchos? Sí, sin duda. Pero la tasa asturiana es una de las mejores de todo el país. La media española es del 31,5% de estudiantes de 15 años que no han alcanzado el curso que les corresponde por edad. Son las cifras que se desprenden del documento 'Datos y cifras. Curso escolar 2019-2020', que el Ministerio de Educación y Formación Profesional publica siempre al inicio del curso.

La cifra hace referencia a lo que se denomina tasa de idoneidad, esto es, «la relación porcentual entre el alumnado de la edad considerada que realiza el curso que teóricamente corresponde a esa edad o superior y el total de alumnado» con esos años, según la descripción del ministerio. La tasa empeora según se va avanzando en los niveles educativos. Es decir, lo habitual es que en los primeros cursos de Primaria casi todos los alumnos estén en el nivel que les corresponde y que la situación empeore después. La cuestión empieza a ser grave ya en primero de Secundaria. Con doce años, los adolescentes asturianos deberían estar comenzando la andadura en el instituto, pero lo cierto es que un 22% ya no llega ahí en el momento que le correspondería.

Si se tiene en cuenta que estos indicadores pueden ser la primera llamada de atención ante un abandono escolar temprano o fracaso escolar, la cuestión torna más significativa. La opinión de muchos expertos y que en alguna ocasión anterior incluso se había expresado desde la Consejería de Educación es que la repetición no garantiza el éxito escolar. En algunos casos puede conseguir todo lo contrario. El Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias ( TIMSS), por ejemplo, ha constatado que el alumnado que ha repetido algún curso obtiene una peor puntuación que aquellos que van al nivel que le corresponde por su edad.

En Gijón, por ejemplo, donde desde hace años se hace un exhaustivo seguimiento del absentismo escolar, se ha concluido en numerosas ocasiones que está muy relacionado con la desmotivación y la falta de éxito escolar, al margen de otras muchas situaciones personales y familiares del alumno absentista.

En cualquier caso, Asturias sale muy bien parada en la comparativa. Solo Cataluña, País Vasco y Navarra tienen mejores resultados. Muy lejos quedan Ceuta y Melilla, por ejemplo, donde prácticamente solo la mitad de los estudiantes de quince años ha alcanzado cuarto de la ESO. En Aragón solo un 40% lo logra.

Unos problemas conllevan otros y, al final, Asturias registra un 12,6% de abandono educativo temprano. Es decir, un 12,6% de la población que tiene entre 18 y 24 años no ha completado la ESO y no sigue ningún tipo de educación o formación. Una vez más, la comunidad es de las que más éxito obtiene, solo superada por País Vasco, Cantabria y Navarra y muy lejos de Melilla, Baleares y Murcia, las últimas de la lista. La media española está casi en el 18%, cuando Europa nos ha marcado de meta el 15%. Porque, además, el nivel educativo está muy relacionado con el futuro laboral.