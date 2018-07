«Soy amiga de Barbón, pero mi compromiso es con este Gobierno» Pilar Varela, en un momento de la entrevista. / PABLO LORENZANA «Como Rajoy, yo tengo mi puesto de trabajo. En Valnalón, adonde volví encantada tras dejar la Alcaldía de Avilés» CHELO TUYA Domingo, 29 julio 2018, 03:53

-Habla del futuro del salario social, de la dependencia, de la región... Y ¿del suyo?

-El mío es perfecto.

-¿Se ve de consejera?

-¿De qué?

-De lo que sea.

-No, yo me veo en esto que estoy. Siempre he cumplido mis compromisos hasta el final, he intentado hacerlo lo mejor posible. Esta consejería, la de Servicios y Derechos Sociales, tiene un equipo de lujo total, insisto, de lujo. La presión es mucha. No se puede imaginar la de casos por los que pregunto yo cada día. La gente me para por la calle y es que nos estamos exigiendo mucho. Se está siendo muy injusto con el sistema de dependencia, al que se pide que resuelva muchos temas, pero es muy nuevo aún.

-No se escaquee. Le pregunto por su futuro político.

-Cumplo el compromiso que se me pidió. Y estoy encantada.

-Con Barbón, ¿habló ya?

-¿Que si hablé? (Risas) Somos amigos y nos hablábamos ya siendo alcalde. Fui muchas veces allí, porque Laviana siempre fue una referencia en políticas de infancia. Ya digo que yo soy mucho de copiar lo que funciona bien. En mi etapa de alcaldesa de Avilés copiamos el Consejo de Infancia de Laviana. Cuando venían los nenos y las nenas de Laviana se veía que aquello iba en serio. Barbón era un alcalde muy querido en Laviana.

-La veo bien ubicada.

-¿En esta consejería? (Risas) Mi compromiso es con este Gobierno. Me llamó Javier Fernández para formar parte de su Ejecutivo y estoy súper agradecida, súper honrada y no tengo más ambición. Yo tengo mi puesto de trabajo.

-Como Rajoy...

-(Risas) Sí, como Rajoy, yo tengo mi puesto, en Valnalón. Al que volví encantada tras dejar la Alcaldía de Avilés. Y volveré a hacerlo otra vez. Si hay o no continuidad en política lo deciden los ciudadanos con su voto.