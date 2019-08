«Los animales llevaban tiempo llorando y ladrando» El perro encontrado muerto. / E. C. Detenida una mujer acusada de maltratar a dos perros y dos gatos en Gijón tras la denuncia de dos amigas que los vieron «famélicos y descuidados» MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 10 agosto 2019, 02:31

La Policía Local acudió el día 2 de este mes a la calle Feijóo número 6, del barrio de El Coto en Gijón, al recibir, días antes, una denuncia de dos mujeres que afirmaron que una amiga de ellas estaba dejando morir a sus animales domésticos. Ambas fueron a pasar unos días al piso de su amiga y se encontraron con que los animales estaban «totalmente famélicos y descuidados» y la vivienda «en condiciones lamentables de higiene». Aportaron varias pruebas, entre ellas un vídeo que mostraba el estado del piso y el estado de los dos perros y dos gatos. Llegaron a asegurar que «los perros incluso mataron a uno de los gatos para comérselo».

Cuando los agentes llegaron, ya no había ningún animal en la vivienda. Lo que sí encontraron fue «suciedad y numerosos insectos, así como un fuerte olor a descomposición». La mujer, que fue detenida, dijo que en su momento había vivido con perros y gatos, pero que «en la actualidad ya no los tenía con ella».

Cuándo La Policía Local acudió el día 2 de agosto a la calle Feijóo número 6 de Gijón tras recibir la denuncia. Cuántos animales Se sospecha que dos perros y dos gatos. Uno de ellos apareció muerto en uno de los contenedores de la zona. La protectora El Albergue Municipal de Serín recibió la llamada de una vecina que se quejó porque los perros ladraban y lloraban mucho. Su pasado Según otra vecina, la mujer tuvo problemas con su exmarido y juicios pendientes con compañeras de trabajo.

Tras una inspección exhaustiva se comprobó que había zonas de la casa que habían sido fregadas recientemente y que estas coincidían con las que figuraban en el vídeo que las amigas habían facilitado.

La Policía Local sospecha que «pudo haber causado la muerte de los animales y, luego, los tiró a los contenedores». En efecto, uno de los perros, 'Cuqui', apareció muerto en un contenedor aledaño «en estado de putrefacción», así como varios enseres de animales. Con el chip se pudo saber con certeza que pertenecía a la mujer en cuya casa habían estado momentos antes. La vicepresidenta del Albergue Municipal de Serín, Alicia Quesada, aseguró ayer que días antes de lo sucedido había recibido una llamada por parte de una vecina del edificio donde se llevaron a cabo los hechos: «Al parecer, los animales llevaban mucho tiempo llorando y ladrando, pero al vivir en un piso es difícil ver qué sucede dentro». El resto de vecinos de la comunidad también se habían quejado «pero solo por ruido, nunca se percataron de los malos olores». «Creyeron que los animales sufrían ansiedad porque la dueña pasaba mucho tiempo fuera de casa. Nunca los sacaba a pasear».

Quesada señaló que «muy pocas veces vemos casos así de extremos. Es preferible que los lleven a perreras si no pueden cuidarlos, pero dejarlos morir así es muy descabellado». Desde la protectora acudieron al momento de comprobación del chip del perro que encontraron muerto y, según compartió la vicepresidenta «hasta la lacera, que es la persona que se encarga de recoger a los animales abandonados que se encuentran en mal estado, llegó impactada por lo que vio». «Pedimos que a esta clase de personas no se les prive por dos o tres años de animales, sino de por vida. No están en condiciones de cuidar de ellos».

La mujer acusada de maltratar a los animales «se dedica a la hostelería en varios establecimientos y apenas pasaba por casa». Uno de los perros, 'Cuqui', «era de su ex marido y ella hizo lo imposible por quedárselo».

Hace ya dos años, vivieron un episodio similar con un gato que apareció en un patio común que tienen entre varios de los edificios de esa calle. «Nunca llegamos a saber si era de ella. Nos lo encontramos en un estado horrible, le preguntamos porque a ver cuántos gatos tenía, porque teníamos la sospecha de que era de ella y nos dijo que tres. Al decirle que había aparecido uno en el patio, cambió la versión y admitió que no, que tenía dos».

La Policía Local continúa investigando el paradero del resto de animales para tomar partido.