Asturias: 50 años del cambio

«La gente estaba harta del franquismo: de los toros, el NO-DO, la mantilla. Porque, además, en los años finales del régimen, el control que ejercía el régimen, pero sobre todo la Iglesia católica, empieza a hacerse más sutil cuando la gente emigra de los pueblos a las ciudades. Y, por otra parte, surgieron ventanas por las que mirar que nos descubrieron que había otros mundos. La economía del consumo de masas hizo mucho. La gente empieza a vivir mejor y a alejarse de la política. Cuando los españoles ven que las mujeres viajaban solas, que eran más independientes, que se podía ir de vacaciones, aunque fuese una semana, y tener comodidades, ya no quiere volver atrás», explica el experto. «La España del Seat 600, el frigorífico y las suecas, aunque sea un tópico, fue decisiva. Era una sociedad moderna que quería ir a comprar al supermercado y que pudiesen reunirse más de tres personas. La Transición la hizo la gente, no los hicieron los políticos. Fue la sociedad la que quiso, de una vez por todas, acabar con el franquismo, y el régimen también se dio cuenta de que estaba agotado y no daba para más».