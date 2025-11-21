El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias: 50 años del cambio

Asturias: 50 años del cambio

La sociedad asturiana no fue ajena a la enorme transformación que supuso la muerte de Francisco Franco hace cinco décadas: así hemos cambiado

Azahara Villacorta
Samantha Acosta

Azahara Villacorta y Samantha Acosta

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025

Comenta

Se cumple medio siglo desde que Arias Navarro, con cara de circunstancias, pronunció esa frase lapidaria que anunciaba el final de una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente. Con la desaparición del dictador en la cama, el 20 de noviembre de 1975, tras una larga y dolorosa agonía, «España pasó de ser un país en blanco y negro», presa del miedo, la represión política y social, el control ideológico y moral de la población y la carencia de las libertades y los derechos humanos más elementales,

«ESPAÑOLES,

FRANCO

HA MUERTO»

«a ser un país

en color, una transformación

que la sociedad

española estaba reclamando»

en palabras

del sociólogo

Carlos Gil. 

«La gente estaba harta del franquismo: de los toros, el NO-DO, la mantilla. Porque, además, en los años finales del régimen, el control que ejercía el régimen, pero sobre todo la Iglesia católica, empieza a hacerse más sutil cuando la gente emigra de los pueblos a las ciudades. Y, por otra parte, surgieron ventanas por las que mirar que nos descubrieron que había otros mundos. La economía del consumo de masas hizo mucho. La gente empieza a vivir mejor y a alejarse de la política. Cuando los españoles ven que las mujeres viajaban solas, que eran más independientes, que se podía ir de vacaciones, aunque fuese una semana, y tener comodidades, ya no quiere volver atrás», explica el experto. «La España del Seat 600, el frigorífico y las suecas, aunque sea un tópico, fue decisiva. Era una sociedad moderna que quería ir a comprar al supermercado y que pudiesen reunirse más de tres personas. La Transición la hizo la gente, no los hicieron los políticos. Fue la sociedad la que quiso, de una vez por todas, acabar con el franquismo, y el régimen también se dio cuenta de que estaba agotado y no daba para más».

Y, para celebrar la llegada de la democracia, con sus luces y sus sombras, recordamos algunos de estos cambios.

¿Cómo era

Asturias

en 1975 y

cómo es

la Asturias

de 2025?

Además de la llegada

de la Constitución

y la monarquía parlamentaria, muchas han sido las cosas que han cambiado en los últimos cincuenta años en una Asturias donde una barra de pan costaba 9 pesetas, un periódico 10, un litro de gasolina 19 y el salario mínimo se situaba en 8.400.

LA MILI

OBLIGATORIA

Pasa de ser

obligatoria a

ser suspendida

en 2001

Aquel 1975 también fue el año en el que en los cines se podían ver películas con títulos tan machistas como ‘Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe’, con un guion en el que participó José Luis Garci, y en el que el flamante Premio Princesa de las Letras, Eduardo Mendoza, publicaba ‘La verdad sobre el caso Savolta’.

BASE

JURÍDICA

Juan Carlos I

juró por

la Biblia

Felipe VI

juró por la

Constitución

de 1978

PENA DE

MUERTE

126

ejecuciones

durante el

franquismo

En

1995

la pena

de muerte

se prohibe

Además, los jóvenes todavía estaban obligados a hacer la mili, España era oficialmente católica y el aborto ilegal.

ESPAÑA

CATÓLICA

Al día

de hoy

España es

Aconfesional

ABORTO

ILEGAL

El PSOE aprueba

la segunda ley

del aborto

en 2010

En el terreno económico, según los informes de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei),

«El año 1975 se caracterizó por la fuerte recesión que experimentaron tanto las economías occidentales en general como la economía española en particular»

Una crisis en la que, «de todos modos, la agudización mundial de los problemas de la energía» significó para Asturias «una cierta revalorización del carbón», con una producción de 5.471 toneladas de hulla.

Tierno Galván y

la actriz gijonesa Susana

Estrada, en los Premios

Populares Pueblo en 1978:

esa fotografía marcó un

antes y un después en el país

El “destape”

de España

Fue un fenómeno social y cultural que surgió a finales del franquismo y principios de la democracia, marcado por una explosión de libertad sexual y expresiva en contraposición a la represión de la dictadura.

En cuanto a las producciones siderúrgicas,

«se vieron

considerablemente

afectadas por

la recesión»

y, «si bien las cifras de producción se fueron manteniendo a lo largo del año», en los últimos meses se había observado «una fuerte caída de las producciones de Ensidesa».

Desde

1975

hemos

perdido

84.000

habitantes

y aumentado la

esperanza de vida a

84

años

En estos 50 años, Asturias ha perdido 84.000 habitantes y la pirámide de población muestra a las claras los síntomas del envejecimiento. Porque, además, si antes vivíamos de media 73 años, ahora nos situamos en torno a los 84. Y, si en 1975 el aeropuerto asturiano recibió a 176.143 pasajeros, ahora está a punto de batir su propio récord, rumbo al viajero dos millones.

SALOMÉ

1969

MASSIEL

1968

CHANEL

2022

Desde

1975

no hemos

vuelto a ganar,

aunque Chanel

fue una cercana

ganadora

elcomercio Asturias: 50 años del cambio