Asturias: 50 años del cambio
La sociedad asturiana no fue ajena a la enorme transformación que supuso la muerte de Francisco Franco hace cinco décadas: así hemos cambiado
Azahara Villacorta y Samantha Acosta
Gijón
Jueves, 20 de noviembre 2025
Se cumple medio siglo desde que Arias Navarro, con cara de circunstancias, pronunció esa frase lapidaria que anunciaba el final de una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente. Con la desaparición del dictador en la cama, el 20 de noviembre de 1975, tras una larga y dolorosa agonía, «España pasó de ser un país en blanco y negro», presa del miedo, la represión política y social, el control ideológico y moral de la población y la carencia de las libertades y los derechos humanos más elementales,
«ESPAÑOLES,
FRANCO
HA MUERTO»
«a ser un país
en color, una transformación
que la sociedad
española estaba reclamando»
en palabras
del sociólogo
Carlos Gil.
Y, para celebrar la llegada de la democracia, con sus luces y sus sombras, recordamos algunos de estos cambios.
¿Cómo era
Asturias
en 1975 y
cómo es
la Asturias
de 2025?
Además de la llegada
de la Constitución
y la monarquía parlamentaria, muchas han sido las cosas que han cambiado en los últimos cincuenta años en una Asturias donde una barra de pan costaba 9 pesetas, un periódico 10, un litro de gasolina 19 y el salario mínimo se situaba en 8.400.
LA MILI
OBLIGATORIA
Pasa de ser
obligatoria a
ser suspendida
en 2001
Aquel 1975 también fue el año en el que en los cines se podían ver películas con títulos tan machistas como ‘Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe’, con un guion en el que participó José Luis Garci, y en el que el flamante Premio Princesa de las Letras, Eduardo Mendoza, publicaba ‘La verdad sobre el caso Savolta’.
BASE
JURÍDICA
Juan Carlos I
juró por
la Biblia
Felipe VI
juró por la
Constitución
de 1978
PENA DE
MUERTE
126
ejecuciones
durante el
franquismo
En
1995
la pena
de muerte
se prohibe
Además, los jóvenes todavía estaban obligados a hacer la mili, España era oficialmente católica y el aborto ilegal.
ESPAÑA
CATÓLICA
Al día
de hoy
España es
Aconfesional
ABORTO
ILEGAL
El PSOE aprueba
la segunda ley
del aborto
en 2010
En el terreno económico, según los informes de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei),
«El año 1975 se caracterizó por la fuerte recesión que experimentaron tanto las economías occidentales en general como la economía española en particular»
Una crisis en la que, «de todos modos, la agudización mundial de los problemas de la energía» significó para Asturias «una cierta revalorización del carbón», con una producción de 5.471 toneladas de hulla.
Tierno Galván y
la actriz gijonesa Susana
Estrada, en los Premios
Populares Pueblo en 1978:
esa fotografía marcó un
antes y un después en el país
El “destape”
de España
Fue un fenómeno social y cultural que surgió a finales del franquismo y principios de la democracia, marcado por una explosión de libertad sexual y expresiva en contraposición a la represión de la dictadura.
En cuanto a las producciones siderúrgicas,
«se vieron
considerablemente
afectadas por
la recesión»
y, «si bien las cifras de producción se fueron manteniendo a lo largo del año», en los últimos meses se había observado «una fuerte caída de las producciones de Ensidesa».
Aquel 1975 también fue el año en el que en los cines se podían ver películas con títulos tan machistas como ‘Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe’, con un guion en el que participó José Luis Garci, y en el que el flamante Premio Princesa de las Letras, Eduardo Mendoza, publicaba ‘La verdad sobre el caso Savolta’.
Aquel 1975 también fue el año en el que en los cines se podían ver películas con títulos tan machistas como ‘Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe’, con un guion en el que participó José Luis Garci, y en el que el flamante Premio Princesa de las Letras, Eduardo Mendoza, publicaba ‘La verdad sobre el caso Savolta’.
Desde
1975
hemos
perdido
84.000
habitantes
y aumentado la
esperanza de vida a
84
años
En estos 50 años, Asturias ha perdido 84.000 habitantes y la pirámide de población muestra a las claras los síntomas del envejecimiento. Porque, además, si antes vivíamos de media 73 años, ahora nos situamos en torno a los 84. Y, si en 1975 el aeropuerto asturiano recibió a 176.143 pasajeros, ahora está a punto de batir su propio récord, rumbo al viajero dos millones.
SALOMÉ
1969
MASSIEL
1968
CHANEL
2022
Desde
1975
no hemos
vuelto a ganar,
aunque Chanel
fue una cercana
ganadora
Desde
