«Tengo 78 años y cobro 54 euros al mes por cuidar de mi marido, enfermo de párkinson» Nieves Fernández es una de los 8.429 cuidadores familiares que constan a sueldo de una persona con dependencia CH. TUYA GIJÓN. Lunes, 15 abril 2019, 02:57

Tiene 78 años. Como su marido. La diferencia entre ambos es que él tiene párkinson diagnosticado. Ella, no. La dolencia de su compañero de vida le ha convertido en beneficiario de la Ley de la Dependencia. Una condición que, no obstante, a él solo le reporta disfrutar de un cuidador no profesional. Es decir, que sea su mujer quien le atienda. «Me pagan 54 euros al mes por cuidar de mi marido. No sé qué piensan que vamos a hacer con esa cantidad». Nieves Fernández asegura que «no pido dinero», sino que lo que realmente le preocupa es que los derechos de su marido no están siendo atendidos correctamente.

«Esperamos un año para que nos llegara la carta en la que nos dicen que sí, que Eloy tiene derecho a una ayuda a la dependencia», rememora. Un año en el que ella, con el apoyo de sus hijos, se hizo cargo de la enfermedad «como seguimos haciendo ahora». Porque convertir a Eloy en beneficiario de la Ley de la Dependencia solo se ha traducido, remarca, en que «a mí me paguen 54 euros al mes, como cuidadora familiar».

El centro de día especializado en su dolencia al que le han convencido para que vaya «nos cuesta doscientos euros al mes a pesar de que solo lo visita solo dos días a la semana. Me gustaría que fuera más, porque es muy bueno para él, pero es eso o comer».

Y es que, como critica el Observatorio de la Dependencia, los dependientes que optan por la figura del cuidador familiar no tienen más derechos que ese en esta materia. «Esas personas deberían tener, además, derecho a centro de día o ayuda a domicilio», señala el presidente del ente, José Manuel Ramírez, quien cree que «el salario mínimo de estas cuidadoras, la mayoría mujeres, debe equipararse con la pensión no contributiva».

Por superar los 65 años, ella no se beneficia de la cotización en la Seguridad Social que acaba de recuperar el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que en 2012 había sido suprimida de forma unilateral por el de Mariano Rajoy. Nieves solo piensa en que «Eloy necesita más ayuda de la que recibe».