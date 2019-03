«Tengo 63 años y llevo de eventual desde 1976, pero me ha salido mal» Los celadores más veteranos de la sanidad pública sin plaza fija temen el resultado de una prueba que les llega con los 60 cumplidos CH. T. / R. M. GIJÓN. Lunes, 11 marzo 2019, 03:08

Si ella no lo dice, nadie lo creería. «Tengo 63 años, sí, y llevo de eventual desde 1976». La ovetense Pilar Díaz no salió muy convencida ayer del examen que puede marcar su vida a las puertas de la jubilación. «Me ha salido mal. No sé qué pasará si no apruebo. Supongo que seguiré en la bolsa de empleo».

Un lugar ese, la 'bolsa de empleo', en el que ha pasado toda su vida. «Empecé en 1976 en el Ambulatorio de La Lila. Me he presentado siempre a todas las oposiciones que han convocado, pero, aunque saqué buenas notas, siempre me quedé a la espera».

La espera es ahora «un contrato eventual de un año» tras el cual no sabe qué ocurrirá. Un recelo que también tiene el gijonés Daniel López, quien ha cumplido los 61 años: «A ver qué hacen los sindicatos, porque al dividirnos en grupos de mañana y tarde con exámenes distintos, habrá unos que tengan un test más fácil que otros y eso es motivo de impugnación».

No sabe si la habrá o no Elisa Díez, pero esta avilesina de 61 años sí tiene claro que «lograrán la plaza los que tengan más antigüedad». Ella lleva toda la vida vinculada al sector sanitario. «Trabajo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como interina, ocupando una vacante y, aunque me ha salido muy bien, tengo claro que la plaza será para otros. Yo solo tengo 15 puntos y los hay con 40».

Trabajar y estudiar

Una vez aprobado el examen, los méritos marcarán el paso definitivo hacia la plaza fija. «Estoy harta de oposiciones. Las he hecho todas y aquí sigo», lamentaba la avilesina Carmen Díez. Dos años más que ella tiene Luisa Flórez, quien también pasó por otras oposiciones. En la de ayer, «de lo que haces cada día había pocas preguntas». «Para qué nos preguntan que es un Linux», protestaba la gijonesa Teresa Domínguez, que a sus 56 años busca plaza fija. Como Ana Montes, con la que comparte edad. Teresa es auxiliar de enfermería «espero lograr plaza en la oposición del mes que viene». Ana, limpiadora, resumen la sensación vital de todos: «Es como la lotería, si no juegas no te toca».