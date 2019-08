ANPE alerta de que en los diez próximos años se jubilarán 4.000 docentes El sindicato reclama la reducción de la interinidad y que se convoque una macrooposición SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 01:10

La consolidación del empleo y la estabilidad de las plantillas, junto con la reducción de la tasa de interinidad, son las demandas que viene reclamando el sindicato de enseñanza pública (ANPE), y que buscará se debata en la Mesa Sectorial de Educación, de la que forma parte. «Es una convocatoria que llevamos tiempo reclamando, sin obtener resultados», asegura su presidente, Gumersindo Rodríguez. Cree él que es precisa la convocatoria de una importante Oferta Pública de Empleo para lograr estos objetivos, pero se lamenta de que la Consejería de Educación, al frente de la cual está Carmen Suárez, «está aún sin nombramientos, con lo cual no tenemos los contactos institucionales precisos en estos momentos. Además, con el cambio de Gobierno no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. El curso se cerró con una consejería saliente y ahora no hay un equipo nuevo».

Actualmente hay unos 11.000 profesores en nuestra comunidad. El sindicato de enseñanza insiste en que «en estos momentos hay una plantilla envejecida, de la que más del 50% supera los 50 años». Basándose en estas cifras, se estima que se producirán unas 4.000 jubilaciones en los próximos diez años. «Es una empresa de gran envergadura reponer esos empleos».

Según sus cálculos, «para el próximo año tendrían que convocarse plazas para Secundaria; en estos momentos, la plantilla es de unos 4.500, mientras que en Primaria es de unos 6.500». Asimismo, aseguran que para el próximo año deberían ofertarse un mínimo de 800 plazas. Esta cifra es la suma de las 400 plazas de jubilaciones previstas en 2019 y de las 417 plazas creadas, gracias a la recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria. «En Asturias somos pioneros junto a otras dos comunidades más en asumir las 18 horas, pero hay que reconocer que el camino no ha sido nada fácil». Insisten, en cambio, en la necesidad de recuperar las 23 horas lectivas en Primaria, una negociación que es prioritaria para ANPE.

Y así se llegaría a los años 2021 y 2022 en que, a juicio del sindicato educativo, «la oferta correspondiente al cuerpo de maestros debería verse incrementada en los mismos términos, siempre y cuando la consejería atienda nuestra reivindicación de reducir la jornada lectiva de los maestros de 25 a 23 horas».