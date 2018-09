ANPE y UGT rechazan el acuerdo para reducir la carga lectiva de forma progresiva Educación asegura que la reducción de la jornada docente tendrá que esperar a que se derogue el decreto en el BOE S. G. A. GIJÓN. Viernes, 21 septiembre 2018, 02:35

Asturias tendrá que esperar a que se derogue el real decreto 14/2012 -que tramitó el PP, entonces en el Gobierno central, entre sus medidas para hacer frente a la crisis- para que los profesores puedan recuperar su jornada anterior a esa iniciativa. Es decir, para que la carga lectiva de la jornada (37,5 horas) de los profesores de Secundaria pase de veinte a dieciocho horas.

La Consejería de Educación había propuesto una reducción progresiva de esta jornada. Bajar una hora a partir de septiembre de 2019 y la segunda en el mismo mes del siguiente año. Ayer se reunía el consejero Genaro Alonso con los representantes sindicales en la mesa de negociación y dos sindicatos dijeron 'no', UGT y ANPE. Ambos calificaron de «insuficiente» el acuerdo propuesto por Educación. Ahora, advirtió ayer Alonso, la reversión de la jornada docente se aplicará en Asturias cuando se publique la derogación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

ANPE recriminó a la consejería que no atendiera las veinte medidas «de coste cero» que propuso. Y UGT acusó a Educación de «anteponer intereses economicistas a la defensa de la enseñanza pública». Suatea y Comisiones Obreras sí aceptaron el planteamiento de la consejería. Los primeros, con matices. «Aunque era un acuerdo insatisfactorio, que recogía solo parte de las reivindicaciones, consideramos que era un punto de partida para romper con la falta de diálogo que nos estaba imponiendo desde hace años», apuntó Suatea, que instó a Educación a seguir adelante con la vuelta a las 18 horas: «La consejería no contó con nadie para imponer el recorte y no necesita más que la voluntad política para revertirlo». CC OO centró sus críticas enANPE y UGT, a quienes acusó de «dinamitarlo». De momento, propone una movilización el 18 de octubre.