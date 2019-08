Cómo actuar ante un accidente de moto 01:04 El formador Roberto Fernández, durante el taller de primeros auxilios. / DAMIÁN ARIENZA Un taller de primeros auxilios muestra cómo actuar mientras llega la ambulancia | El programa 'Enseñando a salvar vidas' se desarrolla en colegios y a petición de asociaciones de moteros y otros grupos interesados JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 9 agosto 2019, 01:25

Tener claro lo que se debe hacer y lo que no ante un accidente de tráfico puede ser clave para que el resultado final sea el mejor posible. «Lo más importante que debemos saber es aquello que no debemos hacer: perder los nervios», indicó el formador Roberto Fernández al comienzo del taller de iniciación a la primera intervención en emergencias que organizó la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias en la Feria de Muestras.

«Lo primero es la denominada conducta PAS, que es proteger, alertar y socorrer», explicó. Cuando uno se encuentra a un accidentado, no se debe olvidar que el entorno es una carretera por la que sigue habiendo circulación y por lo tanto hay que ponerse a salvo a uno mismo, algo que «a menudo se nos olvida con los nervios y puede llevar a provocar otro accidente», recordó el también monitor Manuel López.

El segundo paso es alertar. «No hay que confiarse y creer que alguien ya llamará, hay que avisar al 112 y no desesperar. Mucha gente pierde la paciencia porque le hacen muchas preguntas, pero es un paso necesario para evaluar cuáles son los recursos que deben movilizar», advirtió a su vez Fernández.

A la hora de socorrer, se debe tener en cuenta que lo mejor es no mover al accidentado, «salvo casos de extrema necesidad», aunque sí se puede valorar si algún objeto puede estar oprimiendo, como las zapatillas. Y, según ambos formadores, lo mejor que se puede hacer es «hablar y tranquilizar a los afectados a la espera de que lleguen las ambulancias con los profesionales».

En caso de que haya que hacer alguna maniobra con los heridos, los expertos recomendaron dos prácticas salvadoras principales para las que usaron un maniquí de muestra. Una es comprobar que respira, para lo cual se liberará el pecho de ropa y se observará si se mueve. «En caso de que no sea así, agarramos con las manos la frente y el mentón y, si no respira, le haremos el boca a boca». La segunda maniobra consiste en cortar las hemorragias. «Ponemos un trapo sobre la herida y presionamos. Si se empapa, no hay que quitar el primero, sino que debemos añadir otros por encima».