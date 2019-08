Antonio Suárez prepara una batería de inversiones en el Principado El empresario asturmexicano Antonio Suárez. / DANIEL MORA El empresario asturmexicano encargará en Lugones «entre 18.000 y 20.000 toneladas» de hojalata para conservas J. L. GONZÁLEZ COLOMBRES. Jueves, 8 agosto 2019, 02:39

Antonio Suárez, empresario asturmexicano que preside el Grupo Marítimo Industrial, siempre ha mantenido una estrecha vinculación con la tierra que le vio nacer. En la jornada de ayer, durante el Encuentro Hispanoamericano SabadellHerrero, volvió a dar fe del mismo. Suárez anunció que contratará un pedido de entre «18.000 y 20.000 toneladas de hojalata laminada y esmaltada» a una empresa de Lugones. Un pedido que tiene como destino sus fábricas mexicanas, donde serán transformadas en latas de conservas. «Dije que o se hacía aquí, o no se hacía en España. Si no se compraban en Lugones, lo haríamos en Estados Unidos», afirmó el empresario.

No es esta la única inversión que Antonio Suárez prepara en Asturias. El conocido como 'rey del atún' señaló que tiene planes para hacer una nueva inversión en el Principado, aunque no quiso dar más detalles de la operación. «Lo próximo que haga, y es posible que lo haga no tardando mucho, será aquí».

El empresario ya ha realizado grandes desembolsos en la región. En el año 2014 encargó tres barcos atuneros a los astilleros Armón, que permitieron la reactivación de la planta de El Natahoyo y propiciaron nuevos contratos.

Entre sus inversiones en Asturias está también la compra de edificios en la región. Suárez explicó que está adquiriendo inmuebles «bonitos» que luego reforma y pone en venta. «Y no me dedico a la construcción», señaló entre risas. Una de las zonas en las que está expandiendo este negocio, según explicó en la jornada de ayer, es la ciudad de Gijón.

Más allá de las inversiones, Antonio Suárez también mostró sus opiniones sobre algunos de los asuntos de actualidad en Asturias. Uno de ellos fue la oficialidad del bable, una opción que no gusta al empresario. «Asturias debe ir siempre en España. El bable lo debemos hablar nosotros cuando queremos, yo lo hablé de niño. Pero no creo que deba tener inquietudes de separatismo y tonterías de esas».

Antonio Suárez, quien además de fundar el complejo pesquero más diversificado de México, en Manzanillo, ha creado más de veinte empresas tanto mexicanas como de coinversión con España, Japón y Estados Unidos, ve complicado que Asturias pueda recibir grandes inversiones. «No es fácil que lleguen las grandes inversiones en el mundo de hoy, están muy localizadas», afirmó.

El empresario reclamó para Asturias un cambio, un giro que le permita vender en el exterior su mejor cara. «Asturias tiene que ofrecer mucho, pero no tiene mucha riqueza natural y la que tenía ya no vale».

Su actividad empresarial copa buena parte de su tiempo, pero Antonio Suárez logra arrancarle al reloj momentos con los que trabajar por la Fundación Archivo de Indianos. El dueño del Grupo Marítimo Industrial afirmó que las cuentas de la entidad están ahora saneadas, después de una etapa de grandes dificultades debido a la crisis. Además, anunció que en los próximos días se dará a conocer el nombre de una gran empresa que se implicará en el apoyo a esta institución. «Va a llegar con mucho empuje».