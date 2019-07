Anulada la sanción de un juez a un abogado por faltarle al respeto El magistrado le impuso una multa de 500 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón al letrado DANI BUSTO GIJÓN. Miércoles, 31 julio 2019, 03:59

Las tensas alegaciones y las réplicas, con ciertas discusiones y dosis incluida de ironía, entre juez y abogado, terminaron con la sanción de 500 euros impuesta por el primero de ellos al letrado, a causa de una presunta incorrección disciplinaria durante el desarrollo de un juicio, en el que se trataban temas económicos. Sin embargo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló esta multa al considerar que el abogado no faltó el respeto al juez, a pesar de que sus expresiones pudieron llegar a ser desafortunadas.

De esta forma, la Sala de Gobierno estimó el recurso de alzada interpuesto por el letrado C. G. C. contra el acuerdo del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, del pasado 30 de abril. Un acuerdo, por tanto, que se anuló y quedó sin efecto.

Según se recoge en el acta del Tribunal Superior de Justicia, el juez dijo al abogado, con cierta ironía, que podía «acudir a calculadoras informáticas de la red o a informes periciales para la determinación de las cantidades a reclamar».

El letrado replicó, según se extrae de la sentencia del TSJ, con sarcasmo y utilizó algunas expresiones que, al parecer, ofendieron al juez. En líneas generales, C. G. C. dejó caer que el juez desconocía algún artículo del Código Civil y que no tenía «potencial adivinatorio», además de culparle de «desconsideración» y de haber realizado «una burla encubierta» hacia su cliente.

Con el ambiente muy cargado y las pullas lanzadas, el juez optó por sancionar al abogado. Pero el TSJ dejó sin efecto esta sanción, al reconocer «la incorrección de las expresiones vertidas, impropias de una buena y recta práctica forense», aunque en ellas «no se advierte el insulto o la descalificación que desbordaría el límite al derecho a la libre expresión de un abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado».

Se trata más bien, de afirmaciones y juicios «instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria» para solicitar con ímpetu «la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos».

Para tomar esta decisión, la Sala de Gobierno repasó sentencias previas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que sí se dieron casos de sanciones en otros juicios, aunque con expresiones que traspasaban estos límites, como decir, por ejemplo, que «esto es un cachondeo», hablar de «oscuras maniobras del juez» o insinuar «la comisión de un delito de prevaricación».