«Anulamos nuestra boda en Asturias por la falta de vuelos» El gijonés Luis Castro posa con su pareja, el director musical Nigel Lilley, con quien se casará en mayo. El gijonés Luis Castro organizó su enlace, con 150 invitados, en Gijón, pero se ha visto obligado a trasladarlo a Londres, donde vive con su pareja M. MORO / CH. TUYA GIJÓN. Domingo, 4 noviembre 2018, 02:38

La ceremonia sería, y será, sencilla. Por lo civil, en Londres. La fiesta sería, pero ya no será, por todo lo alto en Gijón. El gijonés Luis Castro ha tenido que anular la fiesta de su boda en su ciudad natal y trasladarla a la capital británica, en la que reside desde hace catorce años. Y tiene claro el motivo: «La falta de vuelos. Es imposible mover a la mayoría de los 150 invitados, venidos de Londres y de México, a Asturias en agosto. Es una pena cómo han dejado el aeropuerto: incomunicado».

No habla por hablar. Castro, ingeniero industrial, director de departamento especializado en energías renovables dentro del Ministerio de Energía británico, hablaba ayer desde Bilbao. «Estoy aquí, porque para venir a ver a mi madre, que vive en Gijón, esta vez he tenido que hacer todo tipo de combinaciones: volar desde Londres a Madrid y desde allí a Asturias a la ida y, para volver, lo haré directo desde Bilbao a Londres. Eso sí, desplazándome hasta aquí en coche desde Asturias».

Un encaje de bolillos que ni él ni su pareja, el director musical Nigel Lillye, están dispuestos a hacer pasar a sus invitados. «Nos duele en el alma. A él, porque le encanta Asturias, y a mí, ya se puede imaginar. En Gijón están mi madre y hermanos, los amigos de toda la vida. Queríamos celebrar la fiesta en Gijón, pero lo hemos anulado todo».

Un 'todo' que incluye tanto restaurante como alojamientos e, incluso, fecha de la boda. «Lo teníamos todo organizado para agosto de 2019», explica. «Siempre tuvimos claro que la ceremonia sería sencilla y en Londres, pero la fiesta, para todos nuestros familiares y amigos en Gijón». Por eso, reservaron «el Palacio de la Riega», un enclave «que creímos genial para que todos nuestros amigos extranjeros vieran lo guapo que es Gijón y Asturias».

Restaurante y hoteles

Una elección que supone una inversión mínima por cubierto de 130 euros, lo que eleva a casi 20.000 el coste de una fiesta para 150 personas. «Afortunadamente, todavía estábamos en plena organización y no habíamos dado señal, porque la habríamos perdido», apunta Castro.

Un dinero que ahora ganará «un empresario británico en lugar de un gijonés. Porque parece que el Gobierno regional no entiende que esto de los vuelos no es un problema solo de movilidad, sino de negocio», lamenta el ingeniero gijonés. Y suma: «Estamos hablando de una fiesta par 150 personas, además del alojamiento de los invitados que vendrían de Londres y México, además de lo que todos gastarían en Asturias durante su estancia en agosto, porque es evidente que no iban a hacer un viaje tan largo par estar un solo día».

De hecho, en Londres estarán cuatro días, «ya que hemos adelantado la boda a mayo, porque aquí hay una fiesta a finales de ese mes y así es posible una escapada larga», explica Castro. Una escapada que a él se le complica mucho ahora. Este gijonés que el año pasado celebró, junto con sus compañeros de los Jesuitas los veinticinco años de su promoción, recuerda que «solía venir cada dos o tres meses, para ver a la familia y a los amigos».

«Prefiero Gatwick»

Pero ahora, «no sé cómo lo haré, porque las horas de viaje se han multiplicado», señala. «Antes, salía de trabajar de la oficina en Londres a las dos y media de la tarde y a las siete estaba en casa de mi madre en Gijón. Ahora, tuve que salir a la una de trabajar y no llegué hasta las doce de la noche».

Seis horas y media más de viaje que él seguirá haciendo, «por mi madre», pero que tiene claro que «no compensará a los turistas. Tendrán otros destinos a los que ir de forma mucho más rápida y cómoda antes que a Asturias, por muy guapo que sea». Coincide él con las reclamaciones de otros asturianos en Reino Unido de que «se necesitan vuelos directos» y, aunque no apuesta por Stansted, sino «por Gatwick», dice que «con tener una opción, me conformo». Su madre ya busca vuelos desde Santander para ejercer de madrina.