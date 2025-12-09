El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sala de llamadas del 112, ubicada en La Morgal. Fernando Castro
Administración de Asturias

Un apagón informático en Asturias deja al 112, las consejerías y los ambulatorios sin teléfono ni internet al inicio de la mañana

La incidencia se ha empezado a resolver a partir de las diez de la mañana, recuperando gradualmente las conexiones

Chelo Tuya y Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:44

Comenta

Asturias comenzó la mañana con un apagón informático en buena parte de su administración autonómica. Los ordenadores no funcionaban en hospitales y ambulatorios, las llamadas de teléfono al 112 se veían interrumpidas o sin calidad como para atender la incidencia, en parte de las consejerías no se podía avanzar la faena diaria. Según detallan desde la Vicepresidencia del Principado, «hubo una incidencia con la línea de una compañía y hubo que activar líneas de respaldo».

«El sistema se ha recuperado a las 10.00 y se va activando de forma progresiva, empezando por los centros críticos», indican. Además de a la red sanitaria, se tiene constancia de que el problema afectó a las comunicaciones del 112, las consejerías ubicadas en el Calatrava y las que están en el edificio Easmu. Desde el 112, y dado el problema, se informó por redes sociales a los usuarios que «insistan» en el aviso si veían que la llamada no era convenientemente atendida, y se recordó que también se podía recurrir a los teléfonos de la Guardia Civil (062) y la Policía Nacional (091). A las 10.49 el mismo servicio dio por «normalizada» la situación.

El problema informático se ha dado justo en la mañana en la que comienzan cuatro jornadas de huelga médica, generando así una tormenta perfecta para complicar la prestación del servicio. Durante las primeras horas de la mañana ha sido imposible para buena parte de los asturianos poder sacar una cita por teléfono.

