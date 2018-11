Y entonces aparece un cabrón que te jode la vida Muchas de las incipientes relaciones de pareja de hoy constituyen el germen del maltrato físico del mañana JAVIER FERNÁNDEZ TERUELO CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL Domingo, 25 noviembre 2018, 02:52

Me quiere mucho. Sólo tiene un defecto. Es muy celoso. Siempre quiere saber lo que hago, con quién me escribo, pero lo hace porque me quiere. Muchas de las incipientes relaciones de pareja de hoy constituyen el germen del maltrato físico del mañana. Sencillamente porque están construidas sobre los cimientos de la desigualdad y del consiguiente dominio y subordinación. El control del género masculino sobre el femenino trata precisamente de garantizar la supervivencia de ese status, que viene desde muy lejos. Por eso, el grado más alto de violencia llega precisamente cuando dicho status se cuestiona.

Vivimos, pese a los evidentes avances, en una sociedad aún profundamente intoxicada por ese modelo. Un modelo que dificulta el desarrollo de una capacidad sana de amar, que crea sujetos programados para delinquir y del que, como sociedad, seguramente algún día nos avergonzaremos. El coste en términos de sufrimiento humano es enorme, pero mucho menos visible y perceptible que otros.

Cuando he tenido ocasión de estudiar cómo son y cómo se comportan los maltratadores de hoy, en particular los más violentos, no me he encontrado más que la versión perfeccionada del modelo previamente descrito: «Antes de acabar con su vida, el acusado perseguía a la víctima y la vigilaba constantemente, llamándola a su trabajo, hostigándola con celos injustificados, insultándola, ejerciendo un control férreo sobre ella, aislándola socialmente, obligándola a vivir en un estado de permanente temor, subyugándola, ejerciendo dominio absoluto sobre la misma, lo que motivó, después de muchos años soportando esta situación, la decisión de separarse de su agresor».

Tan importante o más que el desarrollo de estrategias para proteger a nuestros y nuestras jóvenes frente al consumo de drogas, el acoso en contextos reales (escolar) o virtuales (el ciberacoso) es ayudar establecer mecanismos para prevenir que desarrollen o caigan en este tipo de relaciones. Como las peores drogas, entras y con el tiempo ya no sabes cómo salir, sólo se percibe la verdadera dimensión mucho tiempo después; y entonces te jode la vida.