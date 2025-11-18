Los apicultores asturianos estallan contra el Principado: «Estamos al límite. No aguantamos más» El sector alerta de «la peor crisis» de su historia reciente y denuncia que «la Consejería de Medio Rural está poniendo en riesgo cientos de explotaciones»

Azahara Villacorta Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

«Estamos al límite. El sector no aguanta más». El sector apícola asturiano, representado por Promiel, la Federación de Asociaciones de Apicultores del Principado de Asturias (FAPI) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias, acaba de alertar de que atraviesa «una de las peores crisis» de su historia reciente y ha exigido una reunión urgente con el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, «para exigir respuestas inmediatas y la activación de todas las ayudas pendientes».

Las organizaciones denuncian que la combinación de «la ausencia de medidas para paliar los efectos de la sequía la sequía, los incendios forestales, la presión creciente de la Vespa velutina y el impacto de la varroa», unidos a «una cadena de fallos administrativos en la tramitación de ayudas autonómicas y estatales por parte de la Consejería de Medio Rural, está poniendo en riesgo la continuidad de cientos de explotaciones».

En concreto, los apicultores asturianos denuncian que han quedado excluidos de las ayudas por incendios y que tampoco han sido incluidos en las convocatorias del ministerio, «a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas». Asimismo, critican deficiencias en el servicio encargado de la eliminación de nidos de Vespa velutina, la falta de resolución de las ayudas agroambientales y, especialmente, el bloqueo de las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola, «fundamentales para la lucha contra la varroa».

Y, finalmente, alertan de que la ausencia de medidas urgentes podría provocar «un retroceso irreversible» en la producción de miel en Asturias, así como en la polinización y en la biodiversidad asociada a las abejas.