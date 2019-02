Los apicultores piden apoyo a los ayuntamientos contra la IGP Miel de Asturias MARCO MENÉNDEZ Sábado, 23 febrero 2019, 05:13

Continúa la lucha de los pequeños apicultores asturianos contra el proyecto de crear la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias y, tras una reunión celebrada el 5 de diciembre con la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, María Jesús Aguilar, en la que aseguran que más del 90% de los apicultores de Asturias allí representados rechazaron la IGP, ahora envían un escrito a todos los ayuntamientos de la región solicitándoles su apoyo.

La Asociación Gijonesa de Apicultores fue la encargada de remitir el escrito, en el que indica que la IGP «parece que sigue adelante por la presión de determinados industriales que han visto en la misma una forma de incrementar sus pingües beneficios aunque sea a costa de acabar con el sector y, por ende, con todos los pequeños apicultores que mantienen una tradición ancestral».

El caso es que estos productores temen que a aquellos que no estén incluidos en la IGP les supondrá que no podrán «utilizar en sus productos apícolas la denominación no ya de Asturias, sino ni siquiera de ninguna de las localidades, concejos o parajes que se encuentren dentro del ámbito de la comunidad autónoma». Además, explican que a los grandes industriales «les conviene impedir» que los pequeños formen parte de la IGP para que «tengan que venderles la miel a ellos, con lo que fijan los precios que estiman oportunos», con lo que resulta afectada la economía de las familias. Los pequeños productores aseguran que esta normativa también afectará a «las arcas municipales por la incidencia que puede tener en ferias y mercados».