Los apicultores rechazan el uso exclusivo por la IGP del término Miel de Asturias Carlos Rodríguez y Juan Tomás Huelga. / ARNALDO GARCÍA Aseguran que quienes no se integren en ese sello no podrán usar en sus productos referencias a ninguna zona de la región MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 17 enero 2019, 02:03

La gran mayoría de los pequeños apicultores asturianos, unos 2.000, rechaza que la futura Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias se apropie del nombre. «El resto de productores pierde el derecho a usar Asturias», explica el secretario de la Asociación Gijonesa de Apicultura (AGA), Juan Tomás Huelga. Este colectivo asegura no oponerse a la creación de una IGP, en la que están especialmente interesados los grandes productores agrupados en entidades como Promiel, pero «el nombre se lo queda un monopolio y nadie sabe cuánto va a costar entrar en la IGP. No habrá manera de que los pequeños entremos», cuenta Carlos Rodríguez, tesorero de AGA, quien apunta que al ser un sello que se refiere al territorio, «en nuestras etiquetas no podremos usar ni asturiana, ni del Principado, ni de Gijón. Tendremos que poner miel de España».

Pero es que también advierten de que están en peligro las ferias de la miel que se organizan en lugares como Moreda, Sotrondio y Boal, e incluso las de Agropec o La Ascensión, es decir, «en todas las localidades con mercados tradicionales», indica Huelga. «Los millones que han invertido los ayuntamientos en promocionar la miel desaparecerán. No se está contando la verdad a los vecinos», remarca Carlos Rodríguez.

Por eso, aunque presenten alegaciones, cuando llegue el momento, a la creación de esta IGP, proponen que el Principado potencie una marca de calidad que ya existe, como es Miel del Paraíso. Ponen como prueba de este error el hecho de que solo existe IGP de miel en Galicia «y ya están arrepentidos».

«La IGP es una empresa particular que va a fijar los precios de mercados y ¿qué garantías y controles va a tener? ¿Cuánto va a costar? No se sabe nada porque no hay un estudio económico», indica el tesorero de AGA, quien también duda de que no se venda como asturiana miel de provincias limítrofes.