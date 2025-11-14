Aplausos del sector turístico y empresarial al concurso de nuevas rutas aéreas en Asturias

Aplausos del sector turístico y el empresarial y críticas políticas. El nuevo concurso de promoción turística para blindar diez rutas aéreas internacionales hasta 2028, adelantado ... por EL COMERCIO. El Principado pone sobre la mesa más de 13 millones para garantizar vuelos con Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Venecia y Ámsterdam. Con estas dos rutas abre la posibilidad a cambiar el aeropuerto por los de Bolonia o Florencia, en el caso de Italia, o por Róterdam, en el de Países Bajos. Las empresas tienen de plazo

Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), cree que los lotes que saca a licitación el Principado «está dentro de los que se esperaba», aseguró su presidente. Para Íñigo Fernández, con la propuesta del Principado «por un lado, se mantienen las rutas actuales y se busca a alguna empresa que sustituya Ryanair en sus rutas» y, «por otro, la oferta aumenta destinos». Entienden las agencias de viaje que «la ruta con Dublín es muy interesante», pese a que Ryanair la ofreció entre 2022 y 2023 sin que hubiera aportación regional.

Fernández tiene claro que a la 'low-cost' irlandesa «no le funcionó porque tenía muy malos horarios, pero es un destino atractivo para los asturianos y Asturias es interesante para la sociedad irlandesa» una que, recuerda, «tiene una de las rentas pero cápita más alta de Europa». Apunta, además, que con Dublín «hay mucho tráfico de estudiantes en primavera».

Respecto al lote 8 de los diez sacados a concurso, el que plantea una ruta con Venecia, Bolonia o Florencia, el presidente de OTAVA cree que «puede ser interesante de cara al turista asturiano y hay que pensar que en Bolonia se conecta con un enlace ferroviario por todo el norte de Italia». Respecto a sumar Oporto a la conexión con Lisboa, las agencias no tienen duda: «Oporto abre la opción del norte de Portugal e incluso el sur de Galicia», sin olvidar que «son muchos los portugueses que vienen a practicar esquí a Asturias». Lamentan, eso sí, que no se incluyan rutas alemanas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, apuntó que «así como en otro ámbito de las comunicaciones tenemos más dificultades, creo que en el aéreo se ha hecho un buen trabajo».

Recordó la noticia de EL COMERCIO, «se está hablando de que sustituya Volotea a Ryanair en esas rutas que va a dejar» y cree que la área «es una parte de buen trabajo realizado, nos parece correcto. El crecimiento del aeropuerto ha sido exponencial, todas esas comunicaciones que nos permiten salir y que permiten que lleguen los visitantes».

No obstante, también puso sobre la mesa que «sigue habiendo el debate con Madrid, que tenemos esos precios de billetes que son complejos, a ver si conseguimos que esos precios sean más normalizados. Que no pase como cuando viajar a Madrid cuesta más que volar a Nueva York».

«¿Qué pasó con el DORA II?

Menos satisfecho se ha mostrado el PP. En una rueda de prensa ofrecida por los senadores asturianos José Manuel Fernández, «Chami» y Pablo González, el gijonés se mostró rotundo: «El Principado llega tarde». Cree tardía la convocatoria del concurso de promoción turística y no le gusta, tampoco, «las inversiones en el aeropuerto. Nos anuncian un DORA III, el plan de inversiones aeroportuarias que, además, no comenzará hasta 2027, pero nosotros preguntamos, ¿qué pasó con el II?».