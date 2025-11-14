El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una aeronave de Volotea estacionada junto a uno de los 'finger' del aeropuerto de Asturias. Damián Arienza

Aplausos del sector turístico y empresarial al concurso de nuevas rutas aéreas en Asturias

Los primeros echan de menos conexiones con Alemania, mientras que la Cámara de Comercio de Oviedo pone el foco en Madrid. El PP cree que «el Principado llega tarde»

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Aplausos del sector turístico y el empresarial y críticas políticas. El nuevo concurso de promoción turística para blindar diez rutas aéreas internacionales hasta 2028, adelantado ... por EL COMERCIO. El Principado pone sobre la mesa más de 13 millones para garantizar vuelos con Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Venecia y Ámsterdam. Con estas dos rutas abre la posibilidad a cambiar el aeropuerto por los de Bolonia o Florencia, en el caso de Italia, o por Róterdam, en el de Países Bajos. Las empresas tienen de plazo

