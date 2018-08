Archivada la última causa penal contra Sanz Montes por la gestión del Lumen Dei

La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la última causa penal pendiente en España contra el arzobispo de Oviedo y comisario pontificio de Lumen Dei, Jesús Sanz Montes, y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, por presuntas irregularidades en la gestión del patrimonio de esta organización. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de apelación de decenas de misioneras pertenecientes a la Asociación Pía Unión Lumen Dei contra el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones dictado por el Juzgado de Instrucción número 21.

Estas últimas presentaron una denuncia en diciembre de 2016 contra Sanz, Yanguas, seis personas más y dos mercantiles por los delitos de falsedad en documento oficial, estafa y contrato simulado. Se trata de un procedimiento similar a otros abiertos en distintos juzgados de España contra Sanz y Yanguas por supuestas irregularidades en la gestión del patrimonio de la organización, todos ellos archivados, por lo que tras la decisión de la Audiencia de Barcelona -que no es recurrible- no existe ninguna causa penal en trámite contra ambos. Las denunciantes les acusaban de alquilar y vender cuatro edificios a dos empresas falseando la realidad y documentos de los distintos inmuebles.

Indicaban también que la Santa Sede nombró comisario pontificio de la Unión Lumen Dei a Sanz, y no del resto de asociaciones, por lo que este tuvo que «maniobrar» y recurrir a una falsedad documental, en la que habría colaborado Yanguas. A partir de esta hipótesis de las denunciantes, todos los actos posteriores serían ilícitos. Sin embargo, la Sala da la razón a Sanz y señala que «las aparentemente sencillas afirmaciones de las denunciantes resultan controvertidas y avalan indiciariamente la legalidad del nombramiento». Y, añade, «lo que no conduce sino a constatar que de lo acordado no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado lugar a la formación de la causa».