Ardines había quedado en recoger a una amiga antes de ir al puerto Amigos, familiares y compañeros tras el hallazgo del cadáver. / J. G. LLACA La mujer le esperaba a las 6.15 delante de su casa en Garaña para embarcar en el pesquero y hacer unas fotografías del amanecer en la mar OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 22 agosto 2018, 03:33

Javier Ardines no llegó nunca a la cita en el puerto de Llanes para salir a faenar. Pero tampoco a la que tenía a las 6.15 de la mañana en Garaña para recoger a una amiga de la familia, aficionada a la fotografía, que tenía previsto salir en el barco para tomar imágenes del amanecer.

Según ha podido saber EL COMERCIO, la mujer le esperaba delante de su casa, también en Pría, tal y como habían acordado el día anterior. Pero Javier no se presentó. Ella le envió varios mensajes al teléfono móvil e intentó llamarle, pero debido a la mala cobertura existente en la zona le fue imposible contactar con él por lo que decidió regresar a su domicilio. Tiempo después conoció la fatal noticia.

La distancia entra la casa de Javier Ardines en Belmonte de Pría y Garaña es de apenas cinco kilómetros, un recorrido que el concejal de Izquierda Unida no llegó a hacer. Lo mataron a escasos metros de su vivienda, en un estrecho camino por el que el asesino o asesinos sabían que iba a pasar de madrugada cuando saliese en dirección al puerto de Llanes para faenar en el 'Bramadoria'. Quien ideó el plan para atacarle conocía sus costumbres.

Toma de declaraciones

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a esta persona en el marco de las investigaciones iniciadas nada más tener constancia de que la muerte de Ardines era un acto criminal. Al igual que ella, los amigos y allegados del conocido político llanisco han contestado a las preguntas formuladas por los encargados de los trabajos policiales. Desde su entorno familiar habrían apuntado que no existía ningún conflicto ni preocupación de la que Ardines hubiese hecho mención en las últimas semanas. La Benemérita trata ahora de averiguar si no existía problemas previos o si bien ellos no eran conocedores.