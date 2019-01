Lastra: «Oviedo no puede seguir pensando que no tiene puerto, los tiene en Gijón y Avilés» El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan Fernández Pereiro junto al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra / PIÑA El Principado tacha a Somos y el PP de «una amenaza para la ciudadanía» por su rechazo al área central RAMÓN MUÑIZ Jueves, 31 enero 2019, 12:06

El proyecto del área central seguirá adelante pese al veto de Oviedo. Ese es el mensaje que ha transmitido esta mañana el consejero de Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, quien en las próximas semanas firmará un convenio con los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo para constituir el Área Metropolitana de Asturias. El ente contará con una conferencia metropolitana en la que estén sentados los alcaldes y «también el occidente y el oriente a través de dos representantes de la Federación asturiana de concejos (Facc)», matizó.

Junto a ellos se formará un comité técnico y otro consejo estratégico, este último, destinado a contar con la participación de la patronal y los sindicatos. La idea es que «solos somos muy pocos y juntos somos mejores», mantuvo Lastra. Una de las primeras tareas del cónclave una vez constituido será dotarse de unos estatutos que precisen la manera en la que toman las decisiones. «Este proceso tiene cuatro años de duración», indicó el consejero, recordando el plazo máximo que se concede el convenio para confeccionar las nuevas estructuras.

El consejero lleva un año de negociaciones con los seis municipios más poblados de la región. El objetivo pasaba por formalizar de una vez un área metropolitana, ente que reúna a todas las administraciones que actúan en el espacio central de la región, el que concentra al 80% de la población. Sentados en la misma mesa, la idea es coordinar mejor las políticas de cada uno. El proyecto aparece reconocido en el estatuto de autonomía de 1981 pero hasta la fecha todos los intentos de darle forma se cuentan por fracasos. Lastra empezó a aplicar una metodología de trabajo que, a base de buscar mínimos comunes denominadores con el resto de implicados, fue avanzando más casillas que nunca, hasta dar con un borrador de convenio. El texto fue negociado hasta el 20 de diciembre, momento en el que todos los representantes municipales acordaron someterlo a votación de sus respectivos plenos. La idea era hacerlo en reuniones simultáneas. Finalmente Avilés, Gijón, Oviedo y Siero lograron hacer coincidir sus plenos, ayer, y se consumó la ruptura de la capital.

Por primera vez en esta legislatura Somos votó en contra de la postura que defendía el alcalde de la capital, el socialista Wenceslao López, y prefirió unirse al PP para rechazar la adhesión al convenio. «Es evidente que no se han leído el texto y no tienen ningún interés», censuró esta mañana el consejero Fernando Lastra.

«Si hubieran querido hacer un área metropolitana exclusivamente municipal, la habrían hecho; han tenido 50 años para ello», afeó. «Todos los grupos con representación municipal, excepto PP y Somos, han entendido que Asturias necesita una ciudad compacta, una movilidad eficiente, y que el volumen de la producción más eficiente es el de la economía de aglomeración», defendió. «En un debate sobre la productividad y la calidad ambiental no se puede operar con la metafísica; este es un debate entre el futuro y la ignorancia», asentó.

«Merece la pena que los ciudadanos se defiendan de estas amenazas; uno no es progresista o reaccionario según lo que dice. Si apuestas por el futuro están en el progresismo, cuando apuestas por el pasado y el nominalismo, eres una fuerza reaccionaria», agregó.

El consejero reconoció que entre las marcas locales vinculadas a Podemos el exedil de Xixón Sí Puede David Alonso «hizo aportaciones constructivas, y ahora no está. La vagancia de quienes no lo hicieron les evitó inventarse una excusa». Del PP animó a que abriera un debate para no caer en posiciones reaccionarias.

«Si no creamos estructuras más sólidas con 800.000 habitantes no tendremos ninguna posibilidad de futuro», argumentó Lastra, al tiempo que recordó que las recomendaciones de la UE para formar «aglomeraciones urbanas compactas» se vienen repitiendo desde 2006. «Solos somos pocos, y juntos somos más», reiteró. Para el consejero, la presente «no es una discusión de poder ni de quién es la ciudad hegemónica o la que tiene un contenido más sagrado; o vamos juntos o perderemos otra vez el futuro».

Desde ese punto de vista, el consejero celebró que el borrador de convenio lograra el visto bueno en los plenos de Gijón, Avilés y Siero, y relevó conversaciones con los alcaldes de Langreo y Mieres fruto de las cuales confía en que también las cabeceras de las cuencas den el 'sí quiero'. Lastra, con todo, dejó una puerta abierta a la participación de la capital.

«Oviedo va a estar en esto, los que no van a estar son dos grupos políticos, eso no es Oviedo», indicó, recordando que en las distintas mesas de trabajo estarán los representantes empresariales y de la universidad, «que está en Oviedo». También precisó que hasta ahora las reuniones del área central han estado abiertas a todos los concejales interesados «y eso seguirá siendo así». «Ya veremos qué fórmula usa el alcalde Wenceslao López, que tiene acreditado ser uno de los políticos que ha impulsado el fenómeno metropolitano», anotó.

El consejero leyó pasajes del borrador de convenio durante su rueda de prensa. «No se dónde ven que esto afecte a las competencias o la autonomía municipal», expresó, refiriéndose a las críticas del PP y Somos. «Es irrespetuoso decir eso; si tienen otro modelo que lo expongan y luchen por ello, han tenido 50 años para eso», abundó. «Oviedo no puede seguir pensando que no tiene puerto; lo tiene, y son dos, Gijón y Avilés», reprendió.