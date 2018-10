«A un área metropolitana no le interesa ser muy grande, sino muy eficiente» Ramón Torra. Ramón Torra. Gerente del Área Metropolitana de Barcelona «En Asturias hace falta una coordinación de los servicios con una planificación conjunta. Lo importante es buscar sinergias» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 18 octubre 2018, 02:17

Ramón Torra i Xicoy es un arquitecto que desde julio de 2011 ocupa el cargo de gerente del Área Metropolitana de Barcelona. Hoy dará una charla, a las 19 horas, en la Cámara de Comercio de Oviedo, organizada por el IE Alumni Asturias Club, sobre la experiencia de la puesta en marcha de área barcelonesa. Según apunta, sus características geográficas son muy semejantes a las del área central de Asturias. Además, aboga por este modelo frente a otros puestos en marcha, como la agregación municipal desarrollada en Madrid.

-¿Por qué se habla tanto ahora de las áreas metropolitanas?

-Es un tema que está sobre la mesa en toda Europa. Se trata de la reforma de la Administración local para lograr más eficiencia a base de una economía de escala, sobre todo en temas como la movilidad y las comunicaciones. El de Barcelona es el único caso de España en el que se creó un área metropolitana, que nació en 2010 y se constituyó en 2011, pero detrás hay una historia muy importante.

-¿No hay otras áreas metropolitanas en el país?

-Solo Barcelona, porque el modelo creado en Madrid se planteó como una agregación municipal. En Barcelona se eligió la cooperación municipal, creando entidades metropolitanas de prestación de servicios, como de transporte, recogida de residuos y abastecimiento de aguas. Hoy esa fórmula es la que está sobre la mesa, porque coincide con el debate que hay en Francia de reforma de la Administración local, en Italia para la conversión de las provincias en 'cittàs' metropolitanas y en el Reino Unido, donde ahora está Londres, pero se quiere extender a Manchester, Liverpool y Birmingham, por su gran tradición industrial.

-¿Por qué defiende el modelo de área metropolitana?

-Hay un tema importante que es la cohesión social. Tener un alcalde no marca estas diferencias, no es un tema de centro y periferia, sino que la competencia en el propio territorio garantiza la cohesión social y la integración del propio territorio. En las etapas del desarrollismo franquista muchos municipios de la periferia quedaron con problemas importantes. La etapa democrática permitió una reformulación y esa cohesión social.

-¿Como ve la situación en Asturias?

-Hay dos grandes ciudades muy próximas en un territorio reducido y que son complementarias, a las que hay que añadir Avilés. Hace falta una coordinación de los servicios con una planificación conjunta. Además, la economía de escala no controla la identidad de las ciudades y lo importante es buscar sinergias.

«El único espejo»

-¿El ejemplo de Barcelona es el espejo en el que se debería mirar Asturias?

-En España, Barcelona es el único espejo. Se intentó hacer en Vigo, estuvimos hablando con ellos mucho tiempo, pero no se llegó a constituir por problemas entre el PSOE y el PP, que gobiernan el Ayuntamiento y la comunidad autónoma. Hubo falta de consensos. Lo importante es que hay que buscar la economía de escala, porque un municipio solo no puede, por ejemplo, tener servicio de metro, pero en conjunto con otros municipios sí, facilitando así la movilidad. Lo mismo ocurre con el tratamiento de residuos, pues Barcelona no tiene donde tratarlos, o la gestión de los grandes espacios naturales y las playas. Si no hay una organización no se puede hacer.

-¿Da igual las características del entorno en el que estén los municipios implicados? Asturias tiene sus complicaciones...

-El área de Barcelona es insólita porque tiene una geografía muy complicada. Hay muy poco espacio llano, con una sierra, dos ríos, costa y más del 50% del territorio espacio libre. Para gestionarlo, hay que utilizar un instrumento o es imposible.

-¿Ese instrumento gestiona todo tipo de políticas?

-Sí, incluso de vivienda porque, si hay un transporte eficiente, la gente busca vivir allí donde se le facilita la relación con la familia, los amigos y el trabajo. Se trata de buscar políticas para afrontar retos que si no son imposibles. Además, el área metropolitana también permite dar servicios a precios asumibles.

-Antes habló de los problemas que se había encontrado Vigo. En Asturias parece que existe un total consenso para el desarrollo del área metropolitana. ¿Qué le parece?

-Es fundamental el consenso social y político. En Barcelona, se logró después de muchos años de trabajo conjunto. La Ley Metropolitana es una fuente de consenso, desde Convergencia Democrática de Cataluña hasta el Partido comunista. La aprobó todo el arco parlamentario por unanimidad. Es esencial el consenso territorial, no solo el político, porque la propia institución metropolitana significa consenso.

-¿No se puede pensar que se crea un ente administrativo que no ha sido elegido por la ciudadanía?

-Otro aspecto fundamental es generar la legitimación democrática, que puede ser por muchas vías. El área metropolitana es como una administración de segundo nivel, una administración técnica en la que los responsables sean profesionales, porque, aunque la política marque las directrices, la gestión ha de ir hacia la eficiencia, sin interferencias políticas. Este es un tema importante al generar una nueva administración moderna, sin los lastres que supone ir más allá que los que impone la legislación.

-Los ciudadanos no lo verán como un nuevo ente que genera más gasto...

-No. El Área Metropolitana de Barcelona tiene un presupuesto similar a la Diputación, unos 700 millones de euros, pero con solo 500 profesionales frente a los 5.000 funcionarios de la Diputación de Barcelona. El 70% de nuestro personal son titulados universitarios, es decir, con mayor cualificación y muy profesionalizado. No interesa ser muy grande, sino ser muy eficiente. Además, si generas una administración nueva hay que dejar muy claro al ciudadano que no le va a costar más dinero.

«La gente lo entiende»

-¿Según la experiencia de Barcelona, el ciudadano lo ve positivo?

-El protagonismo lo tienen los municipios. Nosotros somos una administración discreta, conocida, pero no en detalle. Usamos modelos de funcionamiento tomados de las empresas privadas, con sistemas de calidad. Eso permite hacer una valoración de lo que piensan los usuarios y percibimos que está bien valorado porque no hay quejas. La percepción de la ciudadanía es que hay realidades que no funcionan solas, como la gestión de la basura, y la gente lo entiende.

-¿No se producen enfrentamientos con la parte política?

-Como he dicho, somos una administración discreta, pero puede haber debates, por ejemplo, sobre si la gestión del agua debe ser pública o privada. Es un debate político, ideológico, pero la realidad es que tenemos muy pocas pérdidas de agua, es de calidad y sin problemas de abastecimiento. El servicio funciona y a un precio razonable. Hay debates desde perspectivas ideológicas, pero si al ciudadano se le explica, no le interesa tanto eso sino que la gestión sea eficiente. En todos los servicios que nosotros ofrecemos hay una percepción ciudadana altamente favorable.