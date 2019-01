Álvarez Areces: «Mientras fui presidente no se detectó irregularidad alguna con los cursos de formación» Vicente Álvarez Areces, durante su comparecencia. / DAMIÁN ARIENZA El expresidente del Principado critica las «insidias» de Podemos y defiende el papel de los fondos formativos en una bronca sesión de la comisión investigadora ÓSCAR PANDIELLO Oviedo Martes, 15 enero 2019, 14:39

El expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, defendió esta mañana en la comisión investigadora de los cursos de formación la limpieza del proceso de gestión y utilización de los fondos durante su mandato. El socialista subrayó que, durante su etapa al frente del Gobierno regional (1999-2011), «ningún órgano de control, que han sido exhaustivos desde España y Europa, detectó irregularidad alguna«.

Areces, que tuvo varios encontronazos con el secretario general de Podemos en Asturias Daniel Ripa, consideró desde un primer momento «insólito» que no se le informase la época en la que abarca la investigación parlamentaria. También tuvo duras palabras hacia la formación morada, que a través de su portavoz enumeró ante el expresidente varios casos de presunta corrupción investigados en la actualidad por los tribunales.

«Usted somete a insidias el riguroso debate de esta comisión. Durante todo el periodo democrático no he sido imputado en ningún caso. Usted y su organización política hicieron una campaña infame con panfletos y acusaciones calumniosas que no tenían base ni fundamento ninguno. Se hicieron denuncias y fueron archivadas», contestó Areces ante las acusaciones de Ripa.

Areces también negó «de manera rotunda» durante sus intervenciones cualquier tipo de connivencia de la FSA con UGT, tal y como le achacaron varios diputados integrantes de la comisión. Destacó a su vez los «datos positivos» de los cursos, evidenciados por los informes de la sindicatura y la «satisfacción» mostrada por los beneficiarios de los cursos a través de las posteriores encuestas.

«Los datos son positivos en lo relativo a los cursos y a satisfacción. Desde 1999 a 2011 no he recibido información de ningún úrgano gestor de que se cometiese cualquier irregularidad. La concertación social ha sido un factor importante para cualificar a miles de hombres y mujeres y para contribuir a la cohesión social», destacó.

