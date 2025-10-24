El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Congestión en la carretera Nacional de Pajares en noviembre de 2024, cuando la autopista cerró por argayo. Damián Arienza
Peaje en Asturias

Un argumento más contra el peaje: Transportes reconoce que ir por el puerto es cuatro veces más peligroso

Su anuario de accidentes precisa el riesgo que sufren los conductores en la N-630. En un Real Decreto el ministerio asume que el Huerna es «casi de uso obligatorio» y que rebajar su precio mejora la seguridad vial

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:37

Comenta

Contra el peaje del Huerna se vienen repitiendo una serie de argumentos en Asturias. La vertiente económica dice que tiene las séptimas tarifas más caras ... por kilómetro recorrido, y que, unido a la autopista de los túneles de Guadarrama (AP-6), provoca que la ruta Asturias-Madrid sea la más cara. El viaje de Oviedo a Madrid sale a 73,45 euros, casi lo mismo que desde Gerona pese a que la ciudad catalana está unos 200 kilómetros más lejos de la capital del país. En síntesis, el peaje cuya explotación tiene concedida Aucalsa hasta el año 2050 encarece la movilidad con Asturias, penalizando a toda su cadena logística, según repiten desde la Federación asturiana de empresarios (Fade).

