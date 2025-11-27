El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos para fijar las escamas del estribo del viaducto mediante dos o cuatro bulones por 'escama'. E. C.
Carreteras en Asturias

El arreglo de la salida 17 de la autovía minera se alarga hasta inicios de 2026

El estribo de un viaducto sobre el río Nora tuvo un problema de drenaje y humedad que desconchó seis 'escamas' de hormigón. La operación para sanear la zona exige mantener el cierre por seguridad de operarios y coches

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

La autovía minera (AS-I) es utilizada cada día por entre 20.000 y 25.000 vehículos que desde finales de julio encuentran una ... complicación. En la calzada hacia Gijón, la salida 17 en sentido Santander, Oviedo y El Berrón está cerrada, lo que obliga a dar un pequeño rodeo de entre tres y cuatro kilómetros según el destino elegido. La incidencia seguirá hasta el primer trimestre de 2026 para garantizar la seguridad, tanto de la propia infraestructura, como de los usuarios y los operarios que están resolviendo el problema detectado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  5. 5 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  6. 6 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  7. 7

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  10. 10

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El arreglo de la salida 17 de la autovía minera se alarga hasta inicios de 2026

El arreglo de la salida 17 de la autovía minera se alarga hasta inicios de 2026