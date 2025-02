El arzobispo visita a los hosteleros gijoneses encerrados en la iglesia de San José

N. VIVAR / C. DEL RÍO GIJÓN / AVILÉS. Martes, 16 de febrero 2021, 01:52 Comenta Compartir

La hostelería mantiene la batalla por conseguir ayudas directas que alivien la situación del sector que aún sufre las consecuencias de la pandemia. David Tejerina y Tono Permuy, integrantes de la plataforma Hostelería Con Conciencia, iniciaron el pasado viernes un encierro en protesta. Los hosteleros continúan sumando días en la iglesia de San José. Un enclaustramiento autoimpuesto que tiene como objetivo hacer visible la situación en la que se encuentran miles de hosteleros y trabajadores en Asturias y lograr que las tres administraciones ayuden al sector.

El pasado domingo recibieron una visita inesperada. El arzobispo tuvo un encuentro con los dos hosteleros para darles su apoyo, mostrando interés por la causa. Según han indicado los hosteleros, en la visita explicaron su situación en particular al arzobispo, que entendió las razones por las que ambos protestan en este encierro. «Conectó con mucha humildad con nosotros y nos escuchó», explicó Tono Permuy, quien junto a su compañero Tejerina agradecen la visita.

Por su parte, la plataforma intervendrá mañana en el pleno municipal de Gijón para exponer sus demandas. Entre ellas, solicitan «ayudas directas», pues el programa de bonos que el Ayuntamiento prevé poner en marcha «no es coherente». El portavoz Félix Marcos criticó ayer que estos solo «sirven de ayuda a los consumidores, no a la hostelería». Por ello, convocan mañana a las 10 horas una concentración en la plaza Mayor que dé voz a esta peticiones. David Sampedro, presidente de la plataforma, analizó la aplicación de estos bonos en otros puntos -Carreño, Valladolid o Coruña-, los cuales han sido «un desastre». Hoy, a su vez, organizan una recogida solidaria de alimentos de 12.30 a 14 horas en la iglesia de San José.

«Solo castigan a los bares»

«Hay lugares donde la gente se junta sin guardar las distancias y sin que los limpien continuamente, como son los autobuses y los supermercados, pero solo 'castigan' a los bares». Es la queja de la asociación SOS Hostelería Avilés y Hostelería con Conciencia que ayer recrearon un viaje en autobús (de cartón) por la calle de La Cámara y con parada final en la Plaza de España con cinco viajeros en el interior a los que consideran en mayor o menos medida responsables de su situación: El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; al presidente del Principado, Adrián Barbón; al consejero de Salud, Pablo Fernández; a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y a José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal hostelera Otea.

Reiteraron que solo «queremos trabajar cuando las cosas vayan mejor» porque no quieren abrir con restricciones. Eso sí, temen que muchos no lleguen a ese momento. «Las ayudas regionales aún no se han cobrado», se lamentan. En la protesta contra la doble vara de medir en la aplicación de las restricciones sanitarias, se juntaron hosteleros y trabajadores porque «todos comemos de esto», señaló Eva María Puertas, camarera de El Cafetón, que también expresó su temor por perder el trabajo si la situación no mejora.