La Asociación Síndrome de Down, premiada por su lucha contra los prejuicios Inés Fernández, presidenta de la asociación, recoge el galardón. / MARIO ROJAS Con más de treinta años de actividad, atiende a 181 pacientes en áreas como el empleo, el ocio inclusivo y la prevención del envejecimiento P. SUÁREZ OVIEDO. Miércoles, 3 octubre 2018, 03:36

Un reconocimiento a más de treinta años bañados en compromiso, sacrificio y lucha. La Asociación Síndrome de Down de Asturias recogió en la tarde de ayer el premio Ana Casanueva 2018 en una ceremonia muy emotiva celebrada en la capilla del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. El acto estuvo presidido por el rector, Santiago García Granda; el presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, Carlos Fernández Collado ,y el presidente de Interprotección, Carlos Casanueva, quienes destacaron la función social realizada en torno a este colectivo.

Un grupo de padres y madres con hijos con síndrome de Down. Ese fue el inicio de la Asociación Síndrome de Down de Asturias allá por el año 1985. Un inicio que se encargó de recordar el hijo de una de aquellas fundadoras, quien protagonizó uno de los momentos más emocionantes del acto. Ya en su comienzo el objetivo esencial difería poco del que actualmente se marcan desde el colectivo: mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, así como garantizar su defensa e integración en el medio familiar, educativo, social y laboral, potenciando el pleno desarrollo de sus capacidades individuales. Una meta que han perseguido cada año gracias al «encomiable trabajo» de sus integrantes y pese a las dificultades que muchas veces rodean a este tipo de personas.

181 pacientes

La entidad cuenta con programas en Gijón, Oviedo, Avilés y San Martín del Rey Aurelio

La asociación desarrolla su función a través de programas en Oviedo, Gijón, Avilés y San Martín del Rey Aurelio. Una división en el territorio que le permite atender a 181 personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. La iniciativa es multisectorial, puesto que cuenta con proyectos en áreas como el empleo, la prevención del envejecimiento, el apoyo psicológico, el ocio inclusivo y la integración escolar.

Además, gestiona un centro de apoyo a la integración en Oviedo, concertado con la consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado, al que acuden diariamente treinta personas. El colectivo forma también parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Asturias.