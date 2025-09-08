El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza
Anabel Montes sujeta en brazos a un pequeño rescatado, en junio de 2017, en la costa de Libia. AP

La asturiana Anabel Monter Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza

La coordinadora SAR de la ONG Emergency participa en una misión para abrir un corredor no violento de ayuda al enclave palestino

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:24

La rescatadora asturiana Anabel Montes Mier, coordinadora de búsqueda y rescate (SAR) en la ONG Emergency, forma parte del equipo del Life Support, el barco de salvamento de la organización, que ha zarpado desde Catania para unirse a la Global Flotilla con destino a Gaza.

El Life Support navegará junto a las embarcaciones de la delegación italiana como observador, ofreciendo apoyo médico y logístico a las naves participantes en esta misión marítima no violenta, cuyo objetivo es establecer un corredor humanitario por mar y llevar asistencia a la población de la Franja de Gaza.

Emergency denuncia que lo ocurrido en Gaza durante casi dos años es inaceptable y alerta de la grave crisis en la gobernación de Khan Younis, donde mantiene activos dos centros sanitarios. La ONG subraya los continuos bombardeos, las órdenes de evacuación y el bloqueo de la ayuda humanitaria desde hace más de cinco meses.

Según la organización, al menos 500 000 personas viven en situación de inseguridad alimentaria catastrófica mientras la comunidad internacional no adopta medidas efectivas. La flotilla lanza un mensaje claro: «Cuando un gobierno bloquea la ayuda humanitaria, las personas tienen el derecho y el deber de actuar directamente, de forma no violenta».

El Life Support acaba de concluir su 36.ª misión de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, durante la cual ha salvado a 3 001 personas desde diciembre de 2022. A bordo viaja un equipo de nueve nacionalidades, entre ellas cuatro españolas, con Anabel Montes al frente, aportando su amplia experiencia en misiones humanitarias y de salvamento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  6. 6 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 «Solo soy un eslabón más en la cadena de una parroquia viva y joven»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La asturiana Anabel Monter Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza

La asturiana Anabel Monter Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza