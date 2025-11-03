El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María Luisa Ramos recibe el abrazo de Pedro Sánchez. E. P.
Única superviviente del 'Convoy de los 927'

La asturiana María Luisa Ramos Barril, símbolo vivo de las víctimas de la dictadura

La avilesina, de 97 años, es la única superviviente del 'Convoy de los 927', enviado al campo de concentración de Mauthausen, y acaba de recibir el homenaje del Gobierno recordando a su padre Belarmino, asesinado, y a sus dos hermanos, «esclavizados por los nazis gracias a la complicidad del gobierno franquista»

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

A sus 97 años, la asturiana María Luisa Ramos Barril (Avilés, 1929) acaba de convertirse en el símbolo vivo «de todas las victimas del ... golpe militar, la guerra y la dictadura» en un homenaje del Gobierno de España en el que, además de rendirles tributo, el Ejecutivo ha declarado oficialmente víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista al poeta Federico García Lorca, al cineasta Luis Buñuel, a la filóloga María Moliner y a la pintora Maruja Mallo, así como a varios militantes socialistas y comunistas y víctimas de los robos de bebés, en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

