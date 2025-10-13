El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis Huerta, en los jardines de una universidad madrileña. IÑAKI MARTÍNEZ

José Luis Huerta director de la Oficina Económica del Principado en Madrid

«Todos los asturianos debemos estar en 'modo venta' frente a los inversores»

«No atraeremos inversiones ofreciendo sólo gastronomía, paisajes o calidad de vida, en lo que insistimos excesivamente»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El caso de José Luis Huerta, el director de la Oficina Económica del Principado en Madrid, es el de un experto que llega a ... la colaboración con el sector público por convencimiento y vocación. Experiencia no le falta a este abogado experto en derecho empresarial, que durante toda una vida ejerció en firmas internacionales, en litigación y arbitraje, con experiencia con empresas de todo nivel. A sus 63 años, todo ese bagaje lo pone a disposición de su Asturias «con todos mis contactos y el conocimiento en la medida en que pueda servir a nuestra región a mejorar en algunas cuestiones, y desde Madrid, donde he vivido los últimos 36 años» y donde todos los negocios se mueven.

