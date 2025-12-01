Los asturianos, los más enganchados a la tele tradicional, con más de 3 horas al día Las apariciones de Rosalía y Rajoy en 'La revuelta' y 'El hormiguero' encabezan la lista de los programas más vistos en noviembre

Rosalía llevó un bizcocho a 'La revuelta' y se hizo con la audiencia.

A. Villacorta Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:13

Los asturianos somos los más fieles a la tele de toda la vida, en claro declive frente a las plataformas, y Asturias se ha puesto en cabeza del país este noviembre, con 203 minutos por persona y día (3,38 horas) ante la pequeña pantalla, seguida de Galicia (201 minutos), Castilla y León (200 minutos) y Andalucía (192 minutos). Mientras, en el otro lado de la tabla figuran Navarra, Cataluña y Madrid, con 144 minutos, y Baleares, con 146.

Así se desprende del informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión, correspondiente al mes de noviembre de 2025, elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Kantar.

El informe revela que los espectadores únicos acumulados en el penúltimo mes del año de 2025 en televisión tradicional han alcanzado la cifra de 43,2 millones (el 91,8% de la población de España).

Además, señala que 7.451.000 de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto (el 58,3% de la población), mientras que hay 3.856.000 'telefóbicos', es decir, personas que no han visto en ningún momento la televisión este mes, lo que supone el 8,2% de la población.

A su vez, el informe muestra que los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son las mujeres (178 minutos), frente a los hombres (168 minutos) y los mayores de 74 años (346 minutos), seguidos de los de 65 a 74 años (329 minutos) y los de 45 a 64 años (199 minutos).

Y, si hablamos de contenidos, lo que continúa siendo imbatible es el fútbol, y, así, los choques España-Turquía y Georgia-España encabezan la lista de emisiones más vistas en abierto, seguidos por la aparición estelar de Rosalía en 'La revuelta', los informativos de Antena 3, la intervención de Mariano Rajoy en 'El hormiguero' y, cómo no, el 'Pasapalabra'.