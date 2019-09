Dos asturianos obtienen el 'Oscar' de los informáticos Azahara Fernández y Ángel Álvarez. La entreguina Azahara Fernández y el ovetense Ángel Álvarez, entre los 53 españoles que logran un MVP Award de Microsoft por su trabajo LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Domingo, 8 septiembre 2019, 03:00

Por el reconocimiento al trabajo realizado, el prestigio que lleva aparejado y las posibilidades de seguir creciendo profesionalmente, el premio Most Valuable Professional (MVP) que cada año concede Microsoft bien podría considerarse el 'Oscar' de los informáticos de todo el mundo. El galardón distingue a desarrolladores de software que usan los sistemas de Microsoft y además son 'líderes' que ayudan a la comunidad difundiendo de forma voluntaria sus conocimientos, por ejemplo a través de eventos, conferencias, libros o blogs.

Azahara Fernández, natural de El Entrego y de 36 años, está orgullosa de haberlo logrado por primera vez y ser, además, una de las únicas cuatro mujeres españolas en obtenerlo en la edición de 2019. En la nómina de premiados de este año en nuestro país -son 53 en total- solo figura otro asturiano: el ovetense Ángel Álvarez Núñez, de 46 años. Se podría decir que ya es un veterano en este selecto grupo. Entró en él en 2016 y, desde entonces, la empresa informática le ha ido renovando el premio año tras año.

«Reconocimiento especial»

«El Microsoft MVP es un reconocimiento muy especial para los profesionales de la informática, permite disfrutar y aprender de una excelente comunidad de profesionales con la misma pasión por la tecnología, asistir a una serie de eventos organizados a lo largo del año y compartir experiencias y conocimientos, crear nuevos proyectos y ampliar colaboraciones», resume Ángel Álvarez refiriéndose a la dotación del premio.

El galardón, apunta Azahara Fernández, también les permite tener acceso privilegiado a productos e información de la compañía «antes de que ésta se haga pública», tener «apoyo para eventos que podamos organizar» o suscripciones gratuitas a determinados servicios de Microsoft. Y lo más destacado: una invitación para asistir en Redmond (Washington), sede central de la compañía, al encuentro anual de los galardonados en todo el mundo con el premio MVP.

«Para mí supone la oportunidad de seguir aprendiendo todos los días de profesionales de primer nivel, que realmente saben mucho sobre tecnología», destaca Ángel Álvarez, consultor e instructor de sistemas y seguridad informática, que también es profesor del Máster en Ciberseguridad y Seguridad de la Información MCSI en la Universidad de Castilla-La Mancha y desde 2011 publica un blog (seguridad jabali.com) sobre tecnología y seguridad informática.

En el campo del desarrollo de aplicaciones multiplataforma ha venido trabajando los últimos cuatro años Azahara Fernández. Desde que, con treinta, y tras graduarse en Biología por la Universidad de Oviedo, hacer un máster en Neurociencias en Sevilla y el doctorado en Inmunología en Oviedo, decidió dar un cambio de rumbo a su vida. Un ciclo de Formación Profesional fue la clave para conseguirlo. Tras pasar por Capgemini, ahora trabaja en Sngular, donde desarrolla aplicaciones web para empresas. Y dedica su tiempo libre a, además de impartir talleres gratuitos para niños, investigar el uso de nuevas tecnologías y dar a conocer esos resultados en conferencias que ofrece por toda España. Es algo que hace a medias con su marido, también desarrollador. Por ejemplo, utilizando sus conocimientos previos como inmunóloga, este verano han ideado un dispositivo que, a modo de juego, va planteando preguntas a los niños.

El aparato lleva incorporados unos sensores que miden aspectos tales como la temperatura, la humedad o las partículas en suspensión. Información que llega a los padres, a través de una aplicación, advirtiendo del riesgo de contagio de una gripe o de una alergia, pone como ejemplo.

Para ella, obtener el MVP de Microsoft tiene además un plus. «Con esta visibilidad que me da el premio espero llegar a muchas más chicas y animarlas no sólo a meterse en el mundo de la tecnología, sino también a perder miedos y dar un paso adelante» en este campo.