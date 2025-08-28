Dos detenidos en Asturias en una operación contra la pornografía infantil con otros 14 arrestados en toda España En los registros llevados a cabo se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos que contienen «graves» agresiones sexuales a menores de edad | Hay otros cinco investigados en diferentes provincias

E. C. Jueves, 28 de agosto 2025, 11:43 | Actualizado 12:23h.

La Policía Nacional ha detenido a un total de 16 personas y ha identificado a otras cinco en doce provincias españolas, dos de ellas en Asturias, por posesión y distribución de pornografía infantil.

Entre los detenidos se encuentran un profesor de secundaria de Barcelona y dos detenidos en Cáceres y Lugo que han ingresado en prisión provisional por la «gravedad y crudeza» de los videos que compartían.

También un vecino de Girona que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio y a quien se atribuye la distribución de más de 85.000 archivos.

Según ha informado la Policía, en los registros llevados a cabo se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos que contienen «graves» agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Las detenciones han tenido lugar en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

El reconocimiento de los delincuentes se ha llevado a cabo con la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, cuya ayuda ha sido «fundamental» para identificar a los sospechosos, según ha descrito la Policía.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes «Peer To Peer» (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.