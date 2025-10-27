El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inundaciones en el Hospital de Arriondas. L. S.

Asturias tiene 112 infraestructuras críticas en zonas con riesgo de inundación

Un informe señala 45 centros educativos, diez residencias de mayores, cuatro campings, dos hospitales y dos estaciones de autobús

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:15

Asturias tiene 112 infraestructuras críticas en zonas con riesgo de inundación, según el informe 'Infraestructuras críticas inundables en España', del Observatorio de Sostenibilidad. Entre ... ellas, 43 centros educativos (a los que hay que sumar dos escuelas de educación infantil), diez residencias de mayores, cuatro campings, dos hospitales y dos estaciones de autobús.

