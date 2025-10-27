Asturias tiene 112 infraestructuras críticas en zonas con riesgo de inundación, según el informe 'Infraestructuras críticas inundables en España', del Observatorio de Sostenibilidad. Entre ... ellas, 43 centros educativos (a los que hay que sumar dos escuelas de educación infantil), diez residencias de mayores, cuatro campings, dos hospitales y dos estaciones de autobús.

En el conjunto del país, este organismo ha localizado un total de 10.197 puntos, instalaciones o infraestructuras situados en las superficies inundables. Y, del total, estima que el 71% de los puntos estudiados se encuentra en una situación de peligrosidad muy grave; el 13%, grave, y el 16%, leve. Cataluña es la comunidad autónoma que acumula más cantidad de puntos en situación de peligrosidad muy grave con el 37%, seguida de Galicia, con el 16%.

De entre estos más de 10.000 puntos, el Observatorio de Sostenibilidad ha localizado 4.340 críticos, 2.673 de los cuales están en riesgo muy grave en zonas de inundación. Estos se dividen en seis grandes categorías: poblaciones vulnerables (1.994 o 56%), seguridad del Estado (283 o 9%), salud (115 o 3%), seguridad medioambiental (534 o 17%), servicios básicos e industrias (1.152 o 13%) y transporte (262 o 3%). Entre los primeros, hay 420 residencias de ancianos en estas zonas inundables, 27 centros de educación especial, 1.126 centros escolares, 232 de educación infantil y 189 campings.

Entre los segundos, se encuentran 51 instalaciones de bomberos (cinco de ellas, en Asturias), 116 cuarteles de la Guardia Civil (incluidos cinco en el Principado), 114 comisarías de policías nacionales (siete en la región) y dos ayuntamientos.

Relacionados con la salud, existen 112 hospitales, lo que incluye a tres centros de salud y con la seguridad ambiental, 375 instalaciones de depuración de aguas residuales (ocho en Asturias), las 82 instalaciones radiactivas o las 77 instalaciones químicas afectadas por la Directiva SEVESO, que presentan elevado riesgo de contaminación por radioactividad o residuos tóxicos y peligrosos.

Con respecto a servicios básicos e industrias, el informe refleja la existencia de 415 subestaciones de energía en zonas inundables (una en el Principado), así como 282 abastecimiento e infraestructuras de aguas y 455 centros industriales (23 asturianos). Por último, quedan 155 infraestructuras viarias y centros de transporte en estas áreas, entre las que hay cuatro estaciones de ferrocarril, 90 estaciones de autobuses y 13 aeropuertos en peligro por gran inundación.

Sistemas de alerta temprana

Junto a este estudio, cuando se cumple un año de la tragedia de la dana, el Observatorio de Sostenibilidad detalla una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran establecer sistemas de alerta temprana con protocolos claros y estrictos de cumplimiento de forma preventiva e implementar la etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones.

En paralelo, aconseja diseñar y ejecutar el retranqueo o alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado en núcleos urbanos y otras zonas edificadas y paralizar las nuevas construcciones, así como revisar los planes urbanísticos ya aprobados para impedir la construcción en las zonas de riesgo.

Al margen de eso, incide en la importancia de la creación de infraestructuras sostenibles que sustituyan y adapten las actuales, especialmente las más críticas, como plantas de abastecimiento, depuración, alcantarillado telecomunicaciones, vías de comunicación, subestaciones, redes de energía y hospitales.

Asimismo, pide implantar de forma urgente medidas de protección para los sectores de la sociedad más vulnerables, calles y barrios enteros más desfavorecidas que se encuentran en zonas de mayor riesgo, reubicaciones, adaptación de bajos, etcétera. Y, además, aboga por la gestión integral de las cuencas hidrográficas y por la implantación de soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo, aguas arriba de los puntos críticos.

Por último, la organización solicita que se obligue a la rendición de cuentas en las políticas públicas implantadas, que se establezcan planes obligatorios de riesgo de inundación con participación pública y que se considere y planifique con el nuevo escenario de cambio climático en el que nos encontramos para enfrentar el aumento de fenómenos meteorológicos extremos con verdadera eficacia.