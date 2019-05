Asturias adelanta la vacuna del papiloma a los 10 años por el inicio precoz de relaciones sexuales Una joven es vacunada del VPH. Sanidad detecta que «una proporción pequeña pero significativa de niñas» han tenido sexo a los 13 años, edad a la que hasta ahora se administraba la vacuna JOSÉ LUIS RUIZ OVIEDO. Viernes, 3 mayo 2019, 01:58

La precocidad sexual de las adolescentes asturianas ha llevado a la Consejería de Sanidad a adelantar a los diez años la edad de la vacunación contra el virus del papiloma. Hasta ahora, la primera dosis de esta vacuna, para un virus que se transmite por vía sexual, se administraba a los trece años. Pero los expertos han detectado que algunas jóvenes se inician en el sexo antes, por lo que ha optado por aplicar la inmunización de forma precoz. «Además, está demostrado que la vacuna funciona mejor a edades más bajas y está autorizada desde los nueve años», subrayó Ismael Huerta, jefe de Vigilancia Epidemiológica.

Un informe técnico del Programa de Vacunaciones encargado por la Dirección General de Salud Pública «considera especialmente oportuno adelantar la edad de vacunación». Dicho estudio revela que «hay una proporción pequeña pero significativa de niñas que a los 13 años ya han iniciado relaciones sexuales, lo que reduce la capacidad preventiva de la vacunación». Asimismo, los datos históricos muestran mejores coberturas antes de los 13 años. También señala que al aplicarse en niñas de menos edad se dará una reducción de las respuestas asociadas a situaciones de ansiedad.

El calendario 2 meses Hexavalente y neumococo. Vacuna contra la difteria, eltétanos, la tosferina, lahepatitis B y la neumonía. 4 meses Hexavalente, neumococo y meningitis C. Contra la difteria, el tétanos, la tosferina, lahepatitis B y frente a la neumonía y al meningococo C. 11 meses Hexavalente y neumococo. Contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y la neumonía. 12 meses Triple vírica y meningitis C. Al año, los menores son vacunados contra el sarampión, laspaperas y la rubeola, además e contra el meningococo C. 15 meses Varicela. La primera dosis se da a los quince meses. Es unavacuna de virus atenuados y se administra por vía subcutáneao intramuscular. 3 años Sarampión, paperas, rubeola y varicela. Con la segunda dosis de la varicela y la segunda de la triple vírica se da por cumplimentada esta inmunización. 6 años Hexavalente y polio. Contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y frente a la poliomelitis. 10 años Papiloma humano y varicela. Papiloma solo a niñas (dos dosis separadas entre sí seis meses). Varicela, solo a quienes no hayan pasado la enfermedad. 13 años Hexavalente, meningitis para las cepas A,C,W,Y y papiloma humano. La del papiloma solo será para niñas que no hayan sido vacunadas antes.

Otra de las novedades que incluye el nuevo calendario infantil es la vacuna de la meningitis, que pasa a incluir otras tres cepas. Hasta ahora la vacuna protegía solo contra el meningococo C, pero el nuevo fármaco tetravalente lo hará también contra las variedades A, W e Y. «De la de tipo A casi no se dan casos en España, aunque sí en otros países europeos. Pero la W es importante porque es muy grave. Da síntomas diferentes a lo habitual y es frecuente que lleguemos tarde al diagnóstico», indicó Huerta.

Sanidad busca incrementar los niveles de cobertura poblacional y para ello ha previsto realizar una campaña de información a finales de este año para captar a los menores de 18 años que no hayan sido vacunados. Dirigida a los nacidos entre 2002 y 2005, que cumplirán entre 15 y 18 años a lo largo de 2020, la vacuna tetravalente llegará 31.000 jóvenes.

Para completar este cambio, Sanidad llevará a cabo «una vacunación de rescate para los nacidos en 2006», que cumplirán 13 este año, y que no hayan recibido la tetravalente del meningococo. Esto implicará que algunos jóvenes que ya recibieron la vacuna contra el tipo C, serán inmunizados ahora con la nueva que les protegerá de los serogrupos A, C, W e Y.

La meningitis B queda fuera

La modificación del calendario aprobado por Sanidad y publicado ayer en el BOPA no incluye la vacuna del meningococo B, ni tampoco extiende a varones la del papiloma, como demandan algunos pediatras y familias. «Los chicos son los principales transmisores, se podrían evitar muchas infecciones», opinó el pediatra Venancio Martínez. La meningitis B no es muy frecuente en España, aunque sí en países del norte de Europa, asiáticos o africanos. «Este sigue siendo el que produce meningitis más graves y potencialmente mortales en nuestro país», relató Martínez.

Actualmente «una parte de la población se está vacunando por su cuenta», pagando algo más de 106 euros por cada dosis (hacen falta entre una y tres para que sea efectiva). «En otros países sí está incluida en el calendario oficial y por lo tanto subvencionada. Está recomendada en niños por debajo de los dos años», aseguró. En España, Castilla y León, Canarias, Melilla y Andalucía se han descolgado del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud y han anunciado que la incluirán en sus calendarios vacunales.

El Principado asegura que «se dan muy pocos casos y por lo tanto no se considera indicada la vacunación». Además, la vacuna disponible no protege frente a todas las cepas del tipo B, sino solo frente a unas pocas. «En el Reino Unido la están aplicando desde hace poco pero aún no tenemos muchos datos y no sabemos si está funcionando bien», explicó Huerta.