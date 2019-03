El Principado no desactivará la alerta por contaminación hasta que llueva Panel informativo con el límite de velocidad situaco en la la autopista Y sentido Oviedo. / Damián Arienza Lastra hace un llamamiento «a todos los que tienen que ver con las emisiones» para respetar «un protocolo riguroso que no es caprichoso ni arbitrario» CHELO TUYA Gijón Viernes, 1 marzo 2019, 12:30

Asturias seguirá en alerta por contaminación. El Principado no la desactivará hasta que llueva, lo que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ocurrirá hasta avanzado el fin de semana. Mientras llega la lluvia, el Gobierno regional hace un llamamiento «a la ciudadanía, a las empresas y a la industria» para cumplir «un protocolo serio y riguroso» que no tiene medidas «caprichosas ni arbitrarias».

Así lo aseguró esta mañana en Gijón el consejero de Infraestructuras,Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra. El político socialista, que acudió a la ciudad a firmar el convenio de cesión de terrenos para la puesta en marcha de la ampliación del Hospital de Cabueñes, aseguró que «para que podamos desactivar el nivel 1 de alerta necesitamos que las previsiones atmosféricas sean mejores».

En su opinión, «las medidas para tratar de controlar el nivel de emisiones deben ser respetadas y cumplidas», por lo que no dudó en hacer «un llamamiento a la ciudadanía y a los responsables de la actividad económica e industrial, a todos los que tienen que ver con las emisiones, para cumplir con el protocolo». Uno del que dijo es «serio y riguroso» y carente de medidas «caprichosas o arbitrarias».