¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un árbol caído por el viento este miércoles. Damián Arienza

Asturias, en alerta por incendios forestales por fuertes vientos

La región lucha contra siete fuegos activos. La Aemet ha activado el aviso naranja por rachas de hasta 110 kilómetros por hora

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:52

El fuego vuelve a poner en alerta a Asturias. La región suma en estos momentos siete incendios forestales activos y la previsión de fuertes vientos, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, ha llevado al Principado a activar el Plan de Incendios Forestales (Infopa) en fase de alerta.

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.

Las fuertes rachas de viento sacudirán a Asturias a lo largo de todo el día y ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso naranja. De hecho ya han comenzado a notificarse incidentes en Gijón, donde se ha cerrado el parque de Isabel la Católica. Además, se han caído árboles en la calle Niort, en Viesques.

