Asturias, en alerta por incendios forestales por fuertes vientos La región lucha contra siete fuegos activos. La Aemet ha activado el aviso naranja por rachas de hasta 110 kilómetros por hora

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:52 | Actualizado 10:16h.

El fuego vuelve a poner en alerta a Asturias. La región suma en estos momentos siete incendios forestales activos y la previsión de fuertes vientos, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, ha llevado al Principado a activar el Plan de Incendios Forestales (Infopa) en fase de alerta.

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.

Las fuertes rachas de viento sacudirán a Asturias a lo largo de todo el día y ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso naranja. De hecho ya han comenzado a notificarse incidentes en Gijón, donde se ha cerrado el parque de Isabel la Católica. Además, se han caído árboles en la calle Niort, en Viesques.

