Asturias, en alerta por las primeras nevadas del otoño La Delegación de Gobierno pone en marcha del operativo invernal para garantizar la seguridad vial

La nieve cubre el paisaje en Pola de Lena en una imagen tomada el pasado invierno.

P. Pérez Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:08

En cuestión de días, Asturias ha pasado de estar en pleno 'veroño', con temperaturas superiores a los 20 grados, a tener activada una alerta por nevadas en cotas de 1000 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este miércoles se produzcan espesores de nieve de hasta 10 centímetros en la zona de Picos de Europa, aunque en cotas más altas los acumulados serán mayores.

El aviso amarillo comenzará a partir de la tarde de este miércoles y la situación se recrudecerá de madrugada. De hecho, la alerta pasará a nivel naranja a partir de las 00 horas del jueves, lo que significa que a partir de los 800 metros de altitud se producirán espesores de 20 centímetros. No obstante, podría nevar en cotas de 600 metros.

19/11 11:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Principado de Asturias: nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/DKI3lpF8WH pic.twitter.com/Kx9Zr6sQUH — AEMET_Asturias (@AEMET_Asturias) November 19, 2025

Las nevadas se producen a causa de una masa de aire «muy fría» procedente de latitudes altas que, además, hará que los termómetros bajen tanto que, según los expertos, se podrán producir temperaturas propias del invierno. Según la previsión de la Aemet, el jueves los termómetros no subirán de los 12 grados en ningún punto de la región.

Operativo invernal

La alerta meteorológica ha llevado a la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias a poner en marcha del operativo invernal para garantizar la seguridad vial para minimizar el riesgo de accidentes, establecer las restricciones de tráfico necesarias hasta que se restablezca la normalidad y asegurar la adecuada atención a las personas ocupantes de los vehículos cuando las circunstancias lo requieran.

Tres fases operativas Alerta, cuando se emiten avisos de nevadas de nivel rojo o naranja de Aemet.

Preemergencia, cuando la intensidad de la nevada haga prever dificultades para la circulación o la nieve caída en la calzada, el hielo o cualquier otra circunstancia dificulten efectivamente la circulación.

Emergencia, cuando sea preciso atender a personas bloqueadas o que no puedan seguir viaje por sus propios medios.

La Dirección General de Tráfico (DGT) desempeña un papel relevante en coordinación con el resto de órganos de la Administración General del Estado implicados, regulando y gestionando el tráfico con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y manteniendo informados a los usuarios sobre las incidencias en las vías que pueden condicionar su circulación.

La Red de Carreteras del Estado en Asturias está formada por 400 kilómetros de autopistas y 450 de carreteras convencionales, disponiendo para su operatividad invernal de 53 equipos quitanieves (quitanieves, cargadoras y turbo fresadoras), depósitos con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera disponibles en puntos estratégicos.

Los puntos más sensibles se localizan en el Puerto de Pajares (N-630) y la Autopista AP-66 (el Huerna), donde se concentran la mayoría de medios de vialidad invernal y donde hay 8 áreas de embolsamiento con capacidad para 770 camiones y 885 turismos. En el caso de la AP-66, el protocolo contempla medidas específicas debido a las obras de mejora en varios túneles, levantando las restricciones de obra para mantener la fluidez y seguridad del tráfico.