¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. Álex Piña
Presupuestos en Asturias

Asturias arranca la negociación de unas cuentas que rondarán los 7.000 millones

El presupuesto está condicionado al voto de Tomé, que pide subir el IRPF a rentas de más de 120.000 euros, y no sólo a partir de 175.000 como propone el Principado

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:11

Comenta

El proyecto de los presupuestos autonómicos para 2026 marcará un nuevo récord y será el de mayor cuantía hasta ahora, dada la evolución macroeconómica ... y las previsiones de ingresos vía financiación autonómica, por las que Asturias recibirá en esta ocasión 4.173 millones de euros de las arcas del Estado: 208 millones más que el año pasado. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ya ha confirmado que el techo de gasto será superior al del ejercicio en curso (que alcanzó los 6.100 millones de euros), por lo que, sumado al gasto financiero, se espera un presupuesto mayor al de este año (que ascendió a los 6.664 millones), y que por lo tanto rondará los 7.000 millones.

