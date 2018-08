Asturias atenderá a más menores inmigrantes no acompañados Varela, a la derecha, en el Consejo de Comunidades Asturianas. :: M. R. Martes, 7 agosto 2018, 04:01

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, aseguró que el Principado no va a dejar de atender a más menores extranjeros no acompañados, como la «sociedad solidaria y acogedora que es», e instóal Gobierno central a plantear una «política transversal» para abordar esta situación. Varela indicó, antes de asistir a la reunión del pleno del Consejo de Comunidades Asturianas junto al consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que en Asturias actualmente se están atendiendo a 66 menores no acompañados y a otros 16 que ya están fuera de esta edad pero que tienen un seguimiento. «Hay que combatir con claridad algunos mensajes que se están lanzando como si fuera un problema inasumible por parte de España» cuando no es así, añadió.