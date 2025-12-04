El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
Una joven haciendo las prácticas para sacarse el carné de conducir. José C. Castillo

Asturias aumenta las ayudas a los jóvenes para sacarse el carné ante el aluvión de peticiones

Zapico anuncia que este mes se firmará los primeros contratos de 'Alquilámoste' y hará a Sedes 100% pública, y que en 2026 tramitará la ley diseñada para simplificar la aprobación de planes de ordenación

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:40

Comenta

Comienza el baila de consejeros del Gobierno de Asturias acudiendo a la Junta General para defender su borrador de presupuestos de 2026, esta vez ... con una novedad. El Ejecutivo explica a la oposición las cuentas sabiendo que ya tiene los votos necesarios para aprobarlas, al sumar sus fuerzas socialistas, IU-Convocatoria y Covadonga Tomé. Precisamente quien ha sido el primero en someterse a este trámite es Ovidio Zapico, líder de IU-Convocatoria, titular de Ordenación del Territorio y Vivienda, y uno de los que más venía apostando en los últimos años por trazar alianzas entre las tres formaciones que conforman el bloque de izquierdas en el parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  5. 5 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  6. 6 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  7. 7 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  10. 10 Muere un motorista al sufrir una salida de vía en la A-8 en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias aumenta las ayudas a los jóvenes para sacarse el carné ante el aluvión de peticiones

Asturias aumenta las ayudas a los jóvenes para sacarse el carné ante el aluvión de peticiones