Asturias aumenta las ayudas a los jóvenes para sacarse el carné ante el aluvión de peticiones

Comienza el baila de consejeros del Gobierno de Asturias acudiendo a la Junta General para defender su borrador de presupuestos de 2026, esta vez ... con una novedad. El Ejecutivo explica a la oposición las cuentas sabiendo que ya tiene los votos necesarios para aprobarlas, al sumar sus fuerzas socialistas, IU-Convocatoria y Covadonga Tomé. Precisamente quien ha sido el primero en someterse a este trámite es Ovidio Zapico, líder de IU-Convocatoria, titular de Ordenación del Territorio y Vivienda, y uno de los que más venía apostando en los últimos años por trazar alianzas entre las tres formaciones que conforman el bloque de izquierdas en el parlamento.

Zapico ha anunciado que la semana que viene firmará «la resolución que inicia la declaración de zonas tensionadas», que antes de que acabe el mes comprará a Unicaja sus acciones en Sedes para que esta constructora sea 100% pública, y que también antes de que acabe el ejercicio se firmarán los primeros contratos de 'Alquilámoste'. El 15 de diciembre confirmó que iniciará la exposición pública del proyecto de ley de derechos LGTBI y antes de navidad el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley de Vivienda para remitirlo al parlamento. De cara al curso que viene el consejero prometió que «no se perderá ni un euro» de las ayudas del Plan de Recuperación, habrá más fondos para subvencionar que los jóvenes se saquen el carné de conducir y se debatirá la ley de ordenación del territorio (Loita). La viceconsejera, Beatriz González Prieto, agregó que el fondo para subvencionar que los jóvenes se saquen el carné de conducir crece un 33% hasta los 200.000 euros «debido al aumento exponencial de la demanda». Esta ayuda está destinada a los jóvenes entre 18 y 30 años. La ayuda en la convocatoria de este año fue de 400 euros por el carné de coche, 1.000 para el de camión y 1.500 en el de autobuses.

Por partes.

Mil viviendas repartidas «sin sectarismos»

De los 219 millones que el proyecto confía a la consejería, 187,2 van al programa de promoción de vivienda, lo que la viene consolidando como el nuevo músculo inversor del Principado junto a las ayudas a la descarbonización y modernización de la industria. Ahí el consejero reiteró que el próximo año «se licitará y adjudicará la construcción de mil viviendas» destinadas al alquiler asequible. Son 30 las actuaciones y están »repartidas por todo el territorio, sin sectarismos. Los cuatro concejos que gobierna Foro están en esta planificación, como también Navia, Ribadesella, Allande y Oviedo, donde está el PP«, indicó.

Ampliar Mapa de las viviendas planificadas por la consejería. En verde los concejos con promociones acabadas, en azul las que están en marcha y en rojo las que están en previsión.

«Queremos también una vivienda privada más eficiente para que la gente viva mejor y cuide el medio ambiente», indicó, para justificar los 51 millones que aspira a repartir en ayudas a la rehabilitación y la eficiencia energética. El PP preguntó por la continuidad de esta política una vez cesen el año que viene los fondos del Plan de Recuperación. El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, anticipó que el 60% de los fondos que lleguen del nuevo Plan estatal de Vivienda «será para ayudas, una parte muy importante para rehabilitación y eficiencia»; además está pendiente de que se desbloquee el Fondo Social por el Clima. Sánchez reconoció que hasta ahora «los colectivos vulnerables no han estado en el foco de estas ayudas», algo que aspira a corregir en el próximo ciclo.

Respecto a 'Alquilámoste', el programa con el que la consejería quiere animar a los dueños de viviendas vacías a cederlas a la administración para que se encargue de su arrendamiento, Zapico trajo novedades. Hasta el miércoles se contaban por 189 los interesados en acceder a este alquiler asequible (que tendrá una pequeña subvención para que su precio esté por debajo del mercado), y eran 17 los pisos ofrecidos. «De ellos cinco están en Gijón, cinco en Oviedo, tres en Siero, dos en Langreo, uno en Avilés y otro en Gozón». Ya se han hecho las primeras inspecciones para calibrar si cumplen las condiciones o requieren de alguna adecuación. Dada la «buena respuesta» el consejero dijo estar en disposición de asegurar que los primeros contratos se firmarán este mismo mes, «adelantando los plazos». Vipasa ha contratado a tres personas para gestionar un programa que cuenta con un millón en el presupuesto «de una partida ampliable; se pondrá el dinero que haga falta».

En cuanto a las primeras 16 zonas tensionadas, el consejero dijo que firmaría la citada resolución la semana que viene. Luego le tocaría al Ministerio de Vivienda hacer su parte del trabajo. La previsión es que a principios de 2026 puedan entrar en vigor esas declaraciones que implican un tope a la subida de los alquileres, entre otras medidas.

Ayudas de la UE y al alquiler

El PP está empezando a poner en el foco la situación de las ayudas asignadas al Principado en base al Plan de Recuperación. Las que son para obras deben estar ejecutadas el 30 de junio a más tardar, lo que obligará a pisar el acelerador para no perder esa financiación. Según los datos del Gobierno de Asturias, la consejería que gestiona IU es la segunda que más fondos tiene asignados, con 146 millones, de los que solo han llegado a fase de compromiso de gasto 54 (el 37%). «No vamos a perder ni un solo euro», replicó el consejero. «Nuestra ejecución está en los andamios, en los obreros y en la calle«, defendió. Según explicó, de grandes promociones como la de Peritos en Gijón la consejería todavía no ha abonado »un solo euro«; las constructoras avanzan los trabajos y tardan en pasar las certificaciones, pero con lo que hay en marcha bastará para agotar las ayudas procedentes de la UE, aseguró.

Javier Jové, de Vox, le hizo ver que el propio proyecto de presupuestos reconoce que es necesario «centrar los esfuerzos en reducir los plazos de ejecución para cumplir los hitos» del Plan de Recuperación. Hoy mismo el Boletín Oficial del Principado da cuenta de la concesión de ayudas del bono de alquiler joven convocado en 2022. En total se concede cerca de un millón a 182 beneficiados por las rentas que pagaron hace tres años, se deniegan 188 peticiones por no cumplir las exigencias y se da por desistidas otras 122. «Las ayudas al alquiler las tenemos al día», defendió el consejero. Su director general de Vivienda, explicó que se vienen revocando «una de cada tres ayudas del bono joven porque se les requieren los recibos y no hay respuesta, lo que hace tediosa la tramitación».

El discreto encanto de las áreas funcionales

En materia de ordenación del territorio una novedad de esta consejería fue anunciar las Áreas de Colaboración Intermunicipal, un nuevo formato similar que aspiraba a ser más sencillo que la mancomunidad y que ayudara a generar economías de escala entre concejos próximos a la hora de prestar servicios públicos. «No está cumpliendo nuestras expectativas», reconoció el director general de Ordenación, Ignacio Ruiz Latierro. «Este año preveíamos el desarrollo de cuatro áreas, pero nos hemos encontrado en que la Ley de Bases Locales no tiene desarrollo reglamentario y los secretarios municipales no entienden la figura del convenio», lamentó. La interpretación de estos funcionarios obligaba a constituir consorcios «y no tiene sentido que si queremos simplificación administrativa se generen nuevas estructuras», anotó Ruiz Latierro. «La vida a veces es tozuda y la administración también», asumió. El consejero recondujo el objetivo de legislatura a lograr «algún embrión» de colaboración intermunicipal.

Lo que está más maduro y en fase de negociación entre los dos socios del Ejecutivo es la futura ley de ordenación del territorio (Loita). «Va en la misma línea que el resto de comunidades; como en Madrid y Navarra, estamos en soluciones para agilizar el procedimiento administrativo, simplificar la elaboración de los planes de ordenación y hacerlo a dos velocidades», anticipó Ruiz Latierro. Será uno de los debates del año que viene.

En lo inmediato dijo querer comprar a Unicaja sus acciones en Sedes «a un precio simbólico, casi a cero euros». A preguntas de José Agustín Cuervas-Mons, del PP, dijo que al margen quedaría dar la solución a la deuda de la sociedad también con Unicaja, que asciende a nueve millones.