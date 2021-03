Coronavirus en Asturias Asturias tendrá capacidad en abril para inocular el doble de las vacunas que prevé recibir Salud confía en que el Ministerio le entregue entre 70.000 y 90.000 dosis semanales para cuya administración contará con 70 equipos Pablo Fernández, ayer, a su llegada al salón donde se celebró su comparecencia . / PABLO LORENZANA EDUARDO PANEQUE OVIEDO. Martes, 2 marzo 2021, 01:49

Lío de cifras ayer en la Junta a cuenta de la campaña de vacunación. De cifras o de expectativas, según se quiera ver. El Gobierno regional ha intentado estos meses no pillarse los dedos con los plazos tras las experiencias recientes. Ya pasó al inicio el proceso: un problema de carga en la fábrica de Pfizer demoró las entregas previstas. Por ello, ayer sorprendió la afirmación de la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, cuando ante la Comisión de Salud del Parlamento asturiano afirmó que «estamos preparando nuestra capacidad logística para que cuando llegue este número masivo llegar a vacunar a 150.000 personas a la semana». El cálculo se basa en la notificación que les ha hecho llegar el Ministerio de Sanidad donde les comunican la recepción, a partir del 1 de abril, de entre 70.000 y 90.000 vacunas.

Fuentes del Gobierno regional matizaron a posteriori rebajando la expectativa. «150.000 es la capacidad máxima, en ningún caso la media; sería el tope alcanzable en momentos muy determinados», subrayaron. No obstante, las propias filas socialistas se habían hecho eco del dato dado por la gerente. Para entonces, esta cifra -las 150.000 semanales- ya la habían asumido también como propia desde las filas socialistas. «Estamos trabajando con antelación; en abril se espera que desembarque el grueso y se pueda llevar a cabo una vacunación de 150.000 personas a la semana», celebró la portavoz del PSOE en la Comisión de Salud, Carmen Eva Pérez. De momento, las previsiones de Pfizer para este mes distan mucho aún de ese escenario que se aventura para el 1 de abril. Según los datos facilitados, ayer estaba prevista la recepción de 1.884 viales, 3.402 el 8 de marzo, que después bajarán a 3.219 el 15 de marzo y 2.730 el 22 del mismo mes. El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, compartió la preocupación sobre la llegada de dosis porque «tenemos la potencialidad para poner esos viales si se incrementa el ritmo de llegada» pero «dependemos de la distribución de las farmacéuticas». A la espera de que en abril todo cambie, la gerente del Sespa confirmó que está previsto contar con 70 equipos que se complementen con personal sanitario jubilado, 174 enfermeras y 18 médicos.

Ya lejos de futuribles, Concepción Saavedra, en respuesta a la diputada popular Beatriz Polledo, hizo balance del camino recorrido hasta ahora: 45.048 sociosanitarios vacunados, 47.095 sanitarios, 8.757 dependientes y cuidadores, y 167 personas de servicios esenciales.

Asturias, a la cabeza

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, destacó esta mañana, ante la Comisión de Salud de la Junta, que Asturias cuenta a día de hoy con el mayor porcentaje de personas con la pauta de vacunación completada de toda España. «Es incluso mayor que en muchos países de nuestro entorno», subrayó el consejero. En concreto, y si tomamos las cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad, este porcentaje de población vacunada es, en Asturias, el 3,85%. Tan solo se aproxima Castilla y León, con un 3,75% o ya Aragón con un 3,52%. La media nacional queda mucho más lejos, un 2,60% pero es que hay territorios como Baleares o la Comunidad Valenciana que aún están en el 1,65 o 2,03%, respectivamente.

Respecto a los colectivos que ahora mismo están en fase de vacunación, los mayores de 80 años, el consejero detalló que la cobertura actual en las personas que tienen entre 80 y 90 años es del 6%, elevándose hasta el 18% en el caso de aquellos que superan los 90 años. Sendos grupos suman 16.131 personas. «El sistema está en marcha, no tiene parada, nuestra meta es completar lo antes posible la inmunización prevista de las personas que viven en Asturias», señaló Pablo Fernández Muñiz. No conforme con las cifras, la portavoz de Ciudadanos en esta Comisión, Laura Pérez Macho, exigió al consejero de Salud que «cuando no se cumpla un objetivo se diga, aunque no sea culpa suya, pero es necesario ese esfuerzo de honestidad y transparencia».