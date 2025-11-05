Asturias tiene 2.196 casos activos de violencia de género, catorce de ellos de riesgo alto Veintisiete de las asturianas en riesgo son menores de 18 años

Asturias tiene activos 2.196 casos de violencia de género (los detectados en el Sistema VioGén, el programa de seguimiento integral en los casos de violencia machista), según los últimos datos del Ministerio del Interior, referidos al pasado 31 de octubre. Y, en el conjunto del país, el total es de 104.770 casos activos, 739 menos que los registrados hasta el 30 de septiembre, aunque cuatro más en nivel extremo (pasan de 19 a 23).

Así se desprende de los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que señalan que, en el Principado, los casos activos calificados como de riesgo bajo son 1.848, a los que hay que sumar otros 334 de riesgo medio y 14 calificados como de «riesgo alto».

En toda España, hay un total de 104.770 casos activos por violencia de género, de los que 23 están en riesgo extremo, 988 en alto, 14.753 en medio, y 89.006 en bajo.

Trece menores asturianos «en riesgo alto»

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.358 mujeres menores de 18 años (27 de ellas, en Asturias); 26.081 de 18 a 30 (455 asturianas); 48.546 de 31 a 45 (1.014 en la región) ; 26.271 de 46 a 64 (633 en el Principado); y 2.514 de 65 o más (67 en la comunidad).

Los datos de Interior también revelan que hay 54.088 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Y un total de 1.434 de ellos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cinco casos de este tipo en riesgo extremo, 126 en alto y 1.303 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo, «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo».

Igualmente, la estadística refleja 12.100 casos con menores a cargo de «especial relevancia» (258 de ellos, en Asturias), con 23 de ellos en riesgo extremo (ninguno de ellos en el Principado), 912 en alto (13 asturianos) y 11.165 en medio (245 en la región). En estos se detecta «una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal».

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.434; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.675; la Comunidad de Madrid, 12.694; Canarias, con 6.652; Galicia, con 6.133; Murcia, con 5.867; Castilla-La Mancha, con 5.716; Castilla y León, con 5.577; Baleares, con 4.134; Extremadura, con 2.957; Aragón, con 2.558; Asturias, con 2.196; Navarra, con 2.092; Cantabria, 1.621; La Rioja, con 948; Ceuta, con 279; y Melilla, con 237.

Está previsto que los ministerios de Igualdad y de Interior se reúnan esta misma semana para trabajar en la mejora y el refuerzo del Sistema VioGén tras los últimos asesinatos machistas.