El Gobierno de Asturias invitará al de Castilla y León a reclamar una rebaja del peaje de la autopista del Huerna por las obras

El Tribunal Supremo establece que Audasa abusó de los conductores al cobrar íntegras las tarifas de la AP-9 en 81 días en los ... que las obras provocaron complicaciones que la Dirección General de Tráfico (DGT) clasificó entre la circulación lenta (nivel amarillo) y la interrumpida (tráfico interrumpido). Por ello condena a devolver el dinero.

Esta nueva jurisprudencia «requiere de un análisis detallado, un estudio para ver cuál es el fundamento y si sería de aplicación a nuestra situación», indicó la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en referencia a trasladar los efectos de la nueva doctrina jurídica al caso de la autopista del Huerna (AP-66), que suma un año de cortes por obras. Desde la consejería que lidera IU, el director general de Consumo, Faustino Zapico, fue más allá y dijo que «en cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que, aunque la autopista discurre por Asturias, los peajes, de forma física, se sitúan ya en la comunidad de Castilla y León. Por eso nos dirigiremos a la comunidad de Castilla y León para explorar una respuesta conjunta que permita aplicar esta jurisprudencia en beneficio de todos usuarios de la vía», adelantó. «Más allá de posible reducciones con coyunturales, mantenemos la exigencia de suprimir el peaje«, recordó.

Quien ya se ha puesto manos a la obra es Daniel Ripa, exdiputado de Podemos y hoy portavoz de la 'Plataforma Ciudadana Peaje Huerna No!'. Él fue quien, siguiendo los pasos de En Colectivo, denunció ante la Comisión Europea que las mismas vulneraciones que estaba analizando en la prórroga de la AP-9 se podían encontrar en el Huerna.

Ayer mismo ya dio el primer paso registrando ante la Fiscalía General del Estado una propuesta para que aplique la sentencia del Supremo al caso del peaje asturleonés. El escrito informa de que en la AP-66 las obras provocan «incrementos sustanciales de tiempo y en ocasiones paradas prolongadas» y a los conductores no se les da un aviso de las incidencias con el grado de detalle que exige la sentencia.

En consecuencia solicita a la Fiscalía General que «valore la posibilidad de instar las actuaciones oportunas para que se aplique» la doctrina recién acuñada. Sugiere iniciar una «acción de cesación», mecanismo que consiste en advertir en este caso a Aucalsa de que comete una ilegalidad y se le insta a que desista de ella. También plantea que se requiera al ministerio que exija «el reintegro total o parcial del importe de los peajes abonados».

«Apoyaremos la presentación de demandas colectivas», dice Ripa

Ripa estima que «es una vergüenza que Aucalsa siga cobrando por un peaje ilegal 15,6 euros y que esa cuantía sea la misma cuando hay decenas de kilómetros con limitaciones severas de velocidad por obras en túneles y trazado». Para el exdiputado «sólo una empresa inmoral puede seguir cobrando la cuantía integra de un peaje por circular a 60 kilómetros por hora, la velocidad de un ciclomotor. Pero es muy grave que a pesar de que las personas conductoras llevamos quejándonos meses, los gobiernos hayan mirado para otro lado».

«Tenemos que impulsar denuncias colectivas que devuelvan todo el dinero robado por Aucalsa, con la complicidad del Ministerio de Transportes, desde el 17 de octubre de 2021, a los conductores asturianos y leoneses», sostiene. «Ya han pasado cuatro años de cobros ilegítimos e ilegales. Ahora ya tenemos el primer aval legal para que nos indemnicen y devuelvan dinero y apoyaremos la presentación de reclamaciones colectivas», avanza.

«Hay que freír a Aucalsa con reclamaciones, denuncias y presión judicial, social y política hasta que suprimamos el peaje. Que en vez de ser un negocio lucrarse robando a los asturianos y leoneses, sea un problema para esta compañía», concluye.