¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Daniel Ripa y Segundo Alonso, en 2018, cuando eran dirigentes de Podemos e iniciaron una campaña contra el peaje informando a los conductores de la autopista. Jesús Manuel Pardo
Peaje en Asturias

El Gobierno de Asturias invitará al de Castilla y León a reclamar una rebaja del peaje de la autopista del Huerna por las obras

El exdiputado Daniel Ripa registra ante la Fiscalía General del Estado una petición para que actúe y aplique en la autopista la nueva doctrina del Supremo. «Hay que freír a Aucalsa con reclamaciones», insta

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:18

Comenta

El Tribunal Supremo establece que Audasa abusó de los conductores al cobrar íntegras las tarifas de la AP-9 en 81 días en los ... que las obras provocaron complicaciones que la Dirección General de Tráfico (DGT) clasificó entre la circulación lenta (nivel amarillo) y la interrumpida (tráfico interrumpido). Por ello condena a devolver el dinero.

