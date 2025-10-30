Asturias celebra el maridaje perfecto entre carne y vino Las Jornadas «Las Carnes de Viña Pedrosa» alcanzan su décima edición con nuevas propuestas y un sorteo con motivo del aniversario. Se podrán disfrutar desde hoy hasta el 16 de noviembre en 50 establecimientos de la región

Asturias vuelve a convertirse en escenario de una de las citas gastronómicas más esperadas del otoño: Las Carnes de Viña Pedrosa. Estas jornadas, que se celebran desde hoy y hasta el 16 de noviembre, rinden homenaje a la carne, uno de los productos estrella de la cocina asturiana, acompañada del que es su compañero de mesa ideal, el vino.

Organizadas por Distribuciones Disceas y Bodegas Hnos. Pérez Pascuas, las jornadas alcanzan este año su décima edición, consolidándose como una referencia culinaria en la región. La presentación tuvo lugar en Cudillero, en uno de los restaurantes participantes, con la presencia de profesionales del sector y representantes de ambas entidades.

Un homenaje al maridaje perfecto

Durante más de dos semanas, los comensales podrán disfrutar en 50 restaurantes de toda Asturias de menús especialmente creados para la ocasión, en los que la carne y el vino Viña Pedrosa son los protagonistas indiscutibles. Cada establecimiento ofrece su propio sello, interpretando la carne con distintas técnicas y propuestas que van desde los cortes más tradicionales hasta las elaboraciones más innovadoras.

El vino elegido para acompañar estos menús es Viña Pedrosa Crianza, un tinto emblemático de la Ribera del Duero y uno de los referentes de Bodegas Pérez Pascuas, una de las firmas pioneras en la denominación de origen. En Asturias, su distribución corre a cargo de Disceas, empresa líder en el sector y referente por su apuesta por la calidad y la gastronomía local.

Sorteo X Aniversario

Con motivo de esta décima edición, Bodegas Hnos. Pérez Pascuas y Disceas quieren agradecer la fidelidad del público con un sorteo especial entre todos los comensales que disfruten de las jornadas.

Participar es muy sencillo: basta con registrarse en la web lascarnesdevinapedrosa.com y subir una fotografía del ticket de consumo correspondiente a un menú de las jornadas en cualquiera de los restaurantes adheridos. El plazo para participar se extiende desde el 31 de octubre hasta el 16 de noviembre, ambos inclusive.

Entre todos los participantes se sortearán tres escapadas para dos personas a la bodega Hnos. Pérez Pascuas en Pedrosa del Duero. Cada premio incluye visita guiada y cata de vinos, comida maridada con Viña Pedrosa en un restaurante de la zona y una noche de hotel con desayuno. El sorteo se celebrará el 1 de diciembre de 2025, y los ganadores se anunciarán en la propia web y en las redes sociales oficiales.

Asturias, territorio de sabor

Cachopo de Solomillo Ibérico, Abánico Ibérico, Entrecot de vaca vieja, Chuletón de vaca vieja madurada, molleja de ternera, Entrecot de Angus, Lagarto de cerdo ibérico, Rabo de Toro, solomillo de vaca madura, Paletilla de Cordero, Lechazo al horno, Entrecot de Rubia Gallega, Roast Beef de lomo bajo, Costilla de cerdo, son algunas de las propuestas que se pueden degustar estos días en el medio centenar de restaurantes que por su calidad y prestigio figuran entre los mejores de Asturias para disfrutar de la carne. Avilés, Cabañaquinta Calera, Campomanes, Candás, Colloto, Cudillero, Gijón, Langreo, Llanera, Mieres, Navia Oviedo, Pola de Lena, Salinas Soto del Barco, Tineo y Verdicio son las 18 localidades en las que se ubican los establecimientos participantes. Consulta dirección, teléfono y menú pinchando aqui.