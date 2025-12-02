El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del FICX durante 16 años
Dos personas pasean con ayuda de su silla de ruedas. E. C.

Asturias, entre las comunidades más duras para valorar la discapacidad

Cocemfe alerta de que «con el nuevo baremo, aprobado en abril de 2023, el grado reconocido tiende a ser más bajo»

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

La mayoría de los asturianos que, desde el 20 de abril de 2023, solicitaron al Principado que valorara su grado de discapacidad, han visto ... como la calificación iba a la baja. Si el grado medio de discapacidad, antes de dicha fecha, llegaba al 41,29%, ahora se queda en el 33%. La cuarta tasa más baja del país. Solo Aragón, con una tasa media de discapacidad del 32,47%, Baleares (27,56%) y País Vasco (29,43%) muestran una dureza mayor que la del Principado a la hora de evaluar la discapacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  3. 3 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  8. 8 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  9. 9

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  10. 10 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias, entre las comunidades más duras para valorar la discapacidad

Asturias, entre las comunidades más duras para valorar la discapacidad