Asturias, sin presidente del Consejo de Transparencia años después de que el único candidato rechazara ir a Avilés José Manuel Fernández llegó a calificar de «ocurrencia» que la sede no se ubicase en Oviedo, donde tenía que estar por motivos de conciliación. El asunto volverá a discutirse en el Parlamento asturiano esta misma semana

El Principado de Asturias sigue sin presidente del Consejo de Transparencia y acumula ya cuatro años y medio desde que el único candidato que pasó por el Parlamento asturiano para ser elegido, José Manuel Fernández, rechazase el cargo porque la sede se establecería en Avilés le supondría dificultades para conciliar. «Yo no iría. Mi mujer trabaja en Gijón y yo tengo que estar aquí (por Oviedo)», señaló en su comparecencia en 2021.

Fue en el mes de abril de 2021 cuando en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, el hombre que contaba en principio con todos los apoyos para ocupar el cargo, José Manuel Fernández, calificó de «ocurrencia» que la sede del nuevo órgano se ubicase en la tercera ciudad más grande de Asturias. Desde entonces, no ha habido nuevos candidatos y la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en 2018, sigue sin poder desarrollarse.

El asunto volverá a discutirse en el Parlamento asturiano esta misma semana, cuando la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé defienda una moción subsiguiente a la interpelación que realizó en la última sesión al consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Hace dos semanas Zapico respondía que esperaba llevar a la Junta General del Principado a finales de año o principios de 2026 la composición del Consejo de Transparencia. Explicó que se estaba trabajando en la búsqueda de una persona con un perfil de reconocido prestigio.

En la moción que defenderá ahora Tomé, a la que ha tenido acceso Europa Press, se insta al Gobierno asturiano a elegir la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias en el primer trimestre de 2026; crear, en el primer semestre de 2026, la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción ; aprobar, en el primer semestre de 2026, el Plan Estratégico de Transparencia y el Plan de Prevención de la Corrupción; y crear, en el primer semestre de 2026, el Registro de Grupos de Interés de Carácter público.

Temas

Junta general del Principado de Asturias