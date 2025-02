Suben los contagios en Asturias pero la positividad cae por debajo del 5%

yago gonzález Martes, 23 de febrero 2021, 14:37 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Asturias registra un leve repunte de contagios por covid-19, después de que el Sespa diagnosticara ayer 125 nuevos casos, quince más que el domingo. Ayer lunes se produjeron 36 ingresos en planta y 8 en UCI. Asimismo, se registraron 59 altas hospitalarias.

No obstante, la tasa de positividad cayó hasta el 4,62%, es decir, por debajo del umbral del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar la pandemia bajo control. Es la tasa más baja desde el 2 de enero (3,8%) y la cuarta vez que cae por debajo del 5% desde que comenzó la tercera ola.

Actualmente, en Asturias hay 360 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 124 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Por otra parte, ayer fallecieron cuatro personas: tres mujeres de 74, 74 y 84 años, y un hombre de 58. Ninguna de estas personas residía en un centro sociosanitario para mayores.A pesar de este aumento del número de casos, se trata de la décima jornada consecutiva en que los contagios diarios se ubican por debajo de 200, lo que confirma la tendencia generalizada a la baja de la pandemia en la región. Esto ha permitido que varios concejos abandonen el nivel de riesgo extremo (4+), como sucederá con Oviedo, Gozón y Carreño a partir de esta medianoche.

No obstante, desde el Principado hacen un llamamiento a la prudencia a las autoridades locales de estos concejos. «Los indicadores de afección epidémica son aún muy altos y la incidencia creciente de la variante británica, con mayor capacidad de contagio, obliga a extremar la cautela. No cabe ninguna euforia ni relajar las medidas de protección: tenemos que asegurar que los datos continúen a la baja, sin que se den situaciones de meseta ni rebrotes que puedan obligar a imponer de nuevo las medidas más restrictivas en tales municipios. Ese riesgo de empeoramiento es real y no podemos menospreciarlo», indican fuentes del Gobierno asturiano, que remarcan que «la mejora debe ser permanente, no coyuntural, para evitar que se vuelvan a dar las condiciones que determinen el regreso al nivel 4+».

Menos contagios en los colegios

Asimismo, Asturias registró desde el 16 de febrero hasta ayer un total de 30 aulas, 582 estudiantes y 34 docentes confinados en los centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas infantiles. En total son 110 los colegios afectados, treinta menos que la semana anterior, cuando estaban aisladas 48 aulas, 893 alumnos y 43 profesores.

En concreto, la Consejería de Salud notificó en la última semana 202 positivos por covid-19 entre la comunidad educativa: 184 entre el alumnado, trece entre el profesorado y cinco entre monitores y personal auxiliar. Se trata de un descenso general frente a los 335 contagiados de la semana anterior.